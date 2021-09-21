Київський безпековий форум готує зустріч з молоддю – обговорять ЄС і НАТО

Перед молодими активістами виступлять відомі іноземні дипломати. Фото: ksf.openukraine.org

Київський безпековий форум починає нову ініціативу – молодіжні зустрічі про розвиток і безпеку України, які пройдуть в різних регіонах нашої країни. Перша молодіжна зустріч "Захід-Схід, Північ-Південь" відбудеться у Львові 24-25 вересня, де візьмуть участь 100 молодих професіоналів і активістів з різних областей.

"Захід-Схід, Північ-Південь" – під такою назвою КФБ буде збирати молодих активістів, щоб разом з відомими українськими та світовими політиками, дипломатами та експертами обговорювати актуальні проблеми національної і регіональної безпеки, а також курс України в ЄС і НАТО. Україна повинна зробити все можливе, щоб стати членом НАТО і ЄС в доступному для огляду майбутньому – це головний лейтмотив діяльності КБФ.

Ініціатор події Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України в 2014-16 роках.

До учасників зустрічі звернуться:

посол Деніел Фрід, помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії в 2005-09 роках і координатор санкційної політики в Адміністрації Обами;

посол Стівен Пайфер, помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії в 2000-04 роках, посол США в Україні в 1998-2000 роках;

посол Канади в Україні Лариса Ґаладза;

посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен;

посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг;

тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін;

директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Вінета Кляйне.

Також серед гостей форуму:

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міністр освіти України в 2016-19 роках Лілія Гриневич;

народний депутат Микола Княжицький;

директор Українського Інституту національної пам'яті Антон Дробович;

історик і журналіст Олександр Зінченко;

директор Львівської бізнес-школи УКУ Софія Опацька;

співзасновники Холдингу емоцій "! FEST" Юрій Назарук та Андрій Худо.

Київський форум – провідний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

Нагадаємо, президент Естонії Керсті Кальюлайд раніше заявляла, що Україні необхідно "ще 20 років роботи" для готовності до членства. А нещодавно в рамках форуму YES Brainstorming у Києві Кальюлайд знову "відзначилася", сказавши, що Україна для вступу в ЄС має виконати всі т. зв. копенгагенські критерії, але підкреслила, що Київ поки що "на відстані декількох світлових років" від їх виконання.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на тлі неприємних заяв естонського лідера назвав причину, чому Україну не беруть в ЄС. Він закликав європейців до чесної розмови, а не тільки вимог реформ.

Прем'єр-міністр України в 2014-2016 роках, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк відреагував на скандальну заяву Кальюлайд.