Киев не планирует наступления: Кулеба раскрыл детали встречи с Блинкеном

Энтони Блинкен (слева) встретился с Дмитрием Кулебой. Коллаж "Сегодня" / Фото: Reuters
Министр Иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подвел итоги встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном на брифинге, который транслировал телеканал "Украина 24".
По словам Кулебы, главной темой переговоров стала ситуация в сфере безопасности вдоль нашей границы и на оккупированных территориях Украины — на Донбассе и в Крыму.
"Самым большим достижением России будет сеяние паники и отчаяния в украинском обществе и расшатывание нас изнутри — прежде всего, нашей экономики. Чтобы не позволить России этой цели, все наши усилия направлены на то, чтобы ситуация в стране оставалась стабильной. Прошлая неделя была неделей дипломатии, принимались важные решения. Украина находится в самом центре процессов. Ничего не решается без Украины. Нет ничего такого, чтобы наши партнеры обсуждали насчет Украины с Россией, о чем бы Украина не знала. Нет ничего такого, что Россия говорит партнерам об Украине, чего бы Украина не знала. Никаких решений об Украине без Украины — абсолютный принцип, и сегодня на переговорах Энтони Блинкен подтвердил действие этого правила. Я вижу из реальных политических шагов, которые делаются сейчас, что это не просто лозунг, а интегрированная часть внешней политики США", — сказал Кулеба.
Он отметил, что США поддерживают усилия Украины, а также Франции и Германии для восстановления функционирования "нормандского формата" на уровне лидеров.
По словам Кулебы, Украина не планирует военного наступления и рассчитывает на мирное урегулирование конфликта.
"Все усилия направлены на то, чтобы Россия двигалась путем дипломатического урегулирования противоречий. У этого конфликта есть лишь одно решение, и это решение дипломатическое. Если Россия искренне хочет политического урегулирования, она должна продолжить переговоры с США, с НАТО и "нормандским форматом" о решении этого конфликта. Он будет решен только тогда, когда последний российский солдат оставит территории ОРДЛО и автономной республики Крым. Подчеркиваю, что Украина не планирует никаких наступательных операций. Мы работаем исключительно над укреплением нашей обороноспособности. И тут США остаются нашим партнером номер один", — подчеркнул Кулеба.
Визит Блинкена в Украину
Энтони Блинкен прилетел в Киев утром 19 января. На этот день были запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Целью встреч названо "укрепление приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины".
Блинкен рассказал, что для его визита в Украину было три причины:
- подтвердить поддержку, оказываемую США. Байден подтверждал суверенитет, территориальную целостность и независимости Украины со стороны Соединенных Штатов;
- обсудить итоги недели интенсивной дипломатии, которую представители США завершили вместе с Россией;
- провести консультацию по поводу следующих шагов.
Перед своим отъездом в Киев госсекретарь США объяснил, почему вопрос Украины важен для всего мира.
Агрессия России
- 12 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается выводить войска из четырех областей вблизи украинских границ из-за угрозы расширения НАТО к российским границам.
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия пытается найти повод для нападения на Украину с помощью провокаций и диверсий.
- Эксперты прогнозируют, что наиболее вероятный период для вторжения в Украину – вторая половина января. При этом The New York Times пишет, что нападение могут перенести из-за погоды.
- Энтони Блинкен во время своего визита в Украину предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о наступлении на Украину в любой момент.