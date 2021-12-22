Канал ATR прекратил вещание в Крыму – в Раде назвали причину

Ситуация с недофинансированием и угрозой прекращения вещания возникает не в в первый раз / Фото: Коллаж: Сегодня

Крымскотатарский телеканал ATR прекратил спутниковое вещание на Крым потому, что Кабмин не выделил в полном объеме средства в поддержку вещателя. Об этом на своей странице в Facebook написала нардеп от "Евросолидарности" Ирина Геращенко.

"С сегодняшнего дня единственный крымскотатарский телеканал АТR прекратил спутниковое вещание. Таким образом, крымские татары на оккупированном полуострове остались без объективной и правдивой информации из Украины на родном языке", – написала она.

По ее словам, можно пафосно открывать Крымскую платформу, но параллельно уничтожить крымскотатарскую речь, выбросить миллиард гривен на русскоязычный телеканал "ДОМ" и забыть о гибридной информационной войне, которую РФ ведет против нас на оккупированных территориях.

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Также она отметила, что тратятся миллионы гривен совсем не в то русло.

"Можно перебросить 15 миллионов гривен из бюджетной статьи о законотворческой деятельности на распил близкой к Банковой медиаструктуре, чтобы превратить узкопрофильный канал "РАДА" в пропагандистский рупор власти. И при этом не найти несколько миллионов для единственного нишевого телеканала, который говорит для коренного народа оккупированного Крыма на родном языке", – отметила Геращенко.

В тоже время, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала Кабинет Министров обеспечить вещание единого крымского телеканала AT.

"Прекращение спутниковой речи на оккупированный Крым из-за существенного недофинансирования со стороны государства недопустимо так как жители Крыма нуждаются в объективной информации об Украине", – считает Денисова, .

Она также подчеркнула, что ситуация с недофинансированием и угрозой прекращения вещания возникает не в в первый раз. По этой причине в начале 2020 коллектив канала был сокращен на 45%.

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Скандал с телеканалом "Суспільне мовлення"

В украинском медиапространстве вспыхнул скандал. 21 октября ведущая ток-шоу "Зворотний відлік" телеканала "Суспільне мовлення" (UA:Перший) Мирослава Барчук обвинила Офис президента в давлении на программу и контроле выступлений в эфирах нардепов "Слуги народа".

Президент Владимир Зеленский прокомментировал скандал с якобы давлением Банковой на редакционную политику журналистов во время рабочего визита в Черкасскую область.

21 декабря команда "Суспільного мовлення" сделала заявление в котором она заявила о том, что считает наступлением на свободу слова и демократическое развитие нашей страны попытку вернуть вещатель под государственный контроль.

Скандал с телеканалом "Рада"

Парламентский телеканал "Рада" получил из госбюджета 320 миллионов гривен для изменения формата. Теперь, кроме трансляции однотипных пленарных заседаний, в эфире будут острые политические ток-шоу и аналитические программы с известными ведущими. Но еще до запуска канал столкнулся с волной хейта. Свое недовольство растратой государственных денег на новый формат канала высказали не только представители оппозиционных политсил, но и депутаты пропрезидентской фракции "Слуга народа".