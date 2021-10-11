Как выглядит дом в селе, где жил Антон Поляков со своей семьей (фото, видео)

Земельный участок вокруг дома семьи Поляковых

В Киенке Черниговской области семья Антона Полякова, о смерти которого стало известно в ночь с 7-го на 8-е октября, имеет дом. Село немаленькое – население около двух с половиной тысяч человек. Инфраструктура типичная: все главные здания (администрация, дом культуры, школа, магазин) расположены в центре. А вокруг — частные дома и огороды.

"Сегодня" побывали там и разыскали дом семьи политика. Особняк расположен в окружении двухметрового забора из каменных блоков практически посреди поля. Дома вокруг есть, но между ними расстояние в десяток метров и высокая трава, которую не косили с лета.

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Сооружение не помпезное, но достаточно ухоженное. Судя по записям в декларации, которую Поляков подавал в НАПК, площадь дома составляет почти 125 м², а весь участок — чуть более десяти соток. Земля в этом месте стоит в среднем 5-6 тысяч долларов за десятую часть гектара.

По информации соседей, семья Поляковых заселилась в новострой 3-4 года назад, еще до того, как Антон Эдуардович пошел в политику. Сейчас там живут его жена и две дочери. За высоким забором просматривается навес для барбекю, батут и сооружение, похожее на беседку или детский домик.

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Рядом со входной калиткой был припаркован автомобиль — Nissan Qashqai синего цвета 2021-го года выпуска. В декларации это транспортное средство не числится. Вполне вероятно, что просто не успели внести свежую покупку в документ.

Автомобиль, который принадлежит семье Антона Полякова

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