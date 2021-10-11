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Достаточно четверти таблетки. Москаль объяснил, что могло случиться с умершим Поляковым

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
11 октября, 08:31
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Политик уверен, что умерший нардеп не употреблял наркотики
Антон Поляков был обнаружен мертвым в такси 8 октября. Фото: коллаж "Сегодня"
Антон Поляков был обнаружен мертвым в такси 8 октября. Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль убежден, что умерший нардеп Антон Поляков сам не стал бы принимать метадон.

Об этом он рассказал в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

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"Я посмотрел два последних видео, где Поляков выступал. По его жестикуляции, и я увеличивал, чтобы посмотреть на зрачки, — он не употреблял наркотики. Я это говорю как человек, который начал бороться с наркоманией, когда еще даже не было соответствующих законов. Нет у него признаков того, что он потреблял наркотики. Его (метадон — ред.) легко подкинуть в водку, он быстро растворяется. Есть очень много вопросов, и главный — не всыпал ли ему кто-то во время употребления алкоголя таблетку — а там и четверти таблетки было бы достаточно, чтобы вызвать острое сердечное состояние", — сказал он.

Также Москаль рассказал, чем опасен метадон.

"Метадон — это синтетический наркотик, который заменяет наркотики опийной группы. Он применяется в небольших дозах, и он сильно бьет по сердцу. Во всех странах над ним очень большой контроль. Он может приводить к инсультам, инфарктам, остановке сердца и другим поражениям сердечно-сосудистой системы. С водкой — это все, это смерть", — сказал он.

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Что известно о смерти Полякова?

  • Поляков умер 8 октября в Киеве. Он сел в такси, неожиданно ему стало плохо и он скончался – медики не смогли его откачать. По результатам вскрытия, смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Врач-кардиолог рассказал нам подробнее о причине смерти нардепа.
  • Перед смертью нардеп был в ресторане с помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым, который якобы и посадил Полякова в такси. Позже писали, что в крови умершего депутата Антона Полякова найден алкоголь и метадон.
  • Эксперты отмечают, что Поляков не стал бы принимать метадон по доброй воле, а вот отравить его могли. Опиат, якобы обнаруженный в крови нардепа токсикологами, вызывает те же симптомы, которые наблюдались у Полякова перед смертью.

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