"Искандеры" и "Буки" у границ Украины: Россия продолжает стягивать технику

Россия наращивает военную технику возле украинской границы / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня
Россия продолжает сосредоточивать тяжелую военную технику в десятках километров от границы с Украиной. Об этом сообщил руководитель группы расследователей Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью "Громадському радио".
"Населенные пункты, куда свозят эту технику, расположены в десятках километров от границы Черниговской области. Это та техника, которая еще в апреле прошлого года приехала из Сибири, сейчас она очутилась в Брянской области. Также мы наблюдаем переброску элементов 6-й общевойсковой армии из районов Санкт-Петербурга и 2-й общевойсковой армии, которая в основном находится на границе с Казахстаном", — сказал Михайлов.
Согласно наблюдениям расследователей, потребуется еще одна-две недели, чтобы завершить возможные подготовительные действия для потенциального масштабного наступления.
Он добавил, что Россия сосредотачивает подразделения бывших внутренних войск МВД у границ с Украиной. Эти подразделения выполняют полицейскую функцию. По его мнению, они хотят использоваться для контроля за путями, борьбы с партизанами или патрулирования в оккупированных городах.
У Conflict Intelligence Team также есть доказательства того, что Россия завозит из других регионов дополнительно ракетные комплексы "Бук" и "Искандер".
"Перебрасывают и комплексы "Бук" в дополнение к тому, что уже есть. В Брянскую область привезли комплексы "Искандер", приехавшие из Сибири в дополнение к тем, которые сейчас стоят в Беларуси, и тем, которые постоянно базируются вокруг Украины. Думаю, что это все один долгосрочный план, который должен прийти в действие неизвестно когда. Мы не знаем, что у них еще есть, что еще может появиться", — добавил Михайлов.
Угроза российской агрессии
- Россия уже стянула более чем 100-тысячную армию к границе с Украиной.
- 12 января была обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, которые были выявлены западными СМИ в ноябре 2021 года.
- Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.
- Беларусь и Россия проводят совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. Это вызывает опасения, что удар по Украине может быть нанесен с территории Беларуси. Россия активно стягивала военную технику и в этом направлении.
- НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации тогда, когда Россия отведет все свои войска от границы Украины и с временно оккупированных территорий.