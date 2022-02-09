"Іскандери" та "Буки" біля кордонів України: Росія продовжує стягувати техніку

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Росія продовжує зосереджувати важку військову техніку за десятки кілометрів від кордону з Україною. Про це повідомив керівник групи розслідувачів Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов в інтерв'ю "Громадському радіо".

"Населені пункти, куди звозять цю техніку, розташовані за десятки кілометрів від кордону Чернігівської області. Це та техніка, яка ще у квітні минулого року приїхала з Сибіру, нині вона опинилася у Брянській області. Також ми спостерігаємо перекидання елементів 6-ї загальновійськової армії з районів Санкт-Петербурга та 2-ї загальновійськової армії, яка в основному перебуває на кордоні з Казахстаном", – сказав Михайлов.

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Згідно зі спостереженнями розслідувачів, знадобиться ще один-два тижні, щоб завершити можливі підготовчі дії для потенційного масштабного наступу.

Він додав, що Росія зосереджує підрозділи колишніх внутрішніх військ МВС біля кордонів України. Ці підрозділи виконують функцію поліції. На його думку, вони хочуть використовуватися для контролю за шляхами, боротьби з партизанами чи патрулювання в окупованих містах.

Conflict Intelligence Team також має докази того, що Росія завозить із інших регіонів додатково ракетні комплекси "Бук" і "Іскандер".

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"Перекидають і комплекси "Бук" на додачу до того, що вже є. До Брянської області привезли комплекси "Іскандер", які приїхали з Сибіру на додачу до тих, що нині стоять у Білорусі, та тих, що постійно базуються навколо України. Думаю, що це все один довгостроковий план, який має набути чинності невідомо коли. Ми не знаємо, що у них ще є, що ще може з'явитися", – додав Михайлов.

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