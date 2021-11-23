Хотят новый закон и жалуются на угрозы: первая неделя объединения Разумкова в Раде

Депутаты "Разумной политики" отмечают неделю существования своего МФО / Коллаж "Сегодня"

В начале месяца бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил о намерении создать в парламенте депутатское объединение. Даже название придумали созвучное с его фамилией — "Разумная политика". 16-го ноября о создании нового МФО объявили на пленарном заседании. С какими заявлениями успели выйти к прессе представители МФО и что новообразованную "группу Разумкова" ждет дальше. Сайт "Сегодня" проанализировал первую неделю работы.

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Почувствовали давление

Изначально в списке членов МФО значилось 25 народных депутатов. Но не успели нардепы получить официальную регистрацию, от из картины откололся один пазл. Парламентарий из фракции "Батькивщина" Владимир Кабаченко решил выйти из объединения. Разумков объяснил это давлением из Офиса президента, и фракции.

Но на этом политический натиск не прекратился. По словам Дмитрия Разумкова, угрозы начали звучать в сторону экс-"слуг народа". Об этом он заявил в эфире проекта "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24":

"Двух коллег сейчас пытаются выгнать из комитетов – Дмитрука и Буймистер... К другим коллегам идут телефонные звонки и им говорят – если ты не выйдешь из МФО, мы уволим твоего родственника с той или иной должности. Это низко, но время расставит все на свои места, и за каждое действие нужно будет отвечать – как за хорошее, так и за плохое. Все знают, что у меня хорошая память".

Такие действие со стороны Банковой журналисту сайта "Сегодня" прокомментировал политолог Виктор Таран.

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"Разумков как выходец из "Слуги народа" отнимает их ядро ​​избирателей. И это видно по рейтингам после его отставки: падение партии на 5-7% и, соответственно, рост Разумкова. Очевидно, он заходит на ту нишу, в которой работал Зеленский. Поэтому они его и боятся, потому они его атакуют", – заключил политолог.

Виктор Таран: "Разумков заходит на ту нишу, в которой работал Зеленский" / Фото: Facebook Viktor Taran

Совместное законотворчество

Представители новообразованого МФО поясняли, что будут заниматься широким перечнем вопросов. Сам же Разумков уточнял, что их инициативи будут направлены на улучшение социально-экономической ситуации в стране. Среди вызовов, которые перед ними стоят, политик упоминал ковид, высокие тарифы, сложное экономическое положение.

Но по факту объединенные нардепы зарегистрировали только один документ, который предлагает изменения в регламент. А именно – возможность вновь сформированному Кабинету Министров Украины отзывать законопроекты, внесенные предыдущим составом правительства и не принятые в первом чтении за основу, до прекращения его полномочий.

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Депутаты "Разумной политики" подали совместный законопроект / Скриншот itd.rada.gov.ua

Из МФО в партию

Интрига, когда же Разумков объявит о регистрации партии, сохраняется. При этом, во время общения с журналистами, он четко дал понять, что отдельная политсила будет.

У политолога Николая Мельника есть две версии происходящего:

"Дмитрий Александрович уже третий раз заявляет, что он таки создаст партию. Это говорит об отсутствии какого-либо конкретного плана действий, то есть само межфракционное объединение формировалось довольно эмоционально и на скорую руку. Или об отсутствии финансирования. Потому что партию они вряд ли будут регистрировать. Скорее всего будут покупать, перерегистрировать, а на это все нужны деньги. В принципе, если бы каждый депутат, который входит в это МФО, пожертвовал хотя бы треть своей официальной зарплаты, они смогли бы себе быстренько перерегистрировать любую партию. Но видно, что пока они видят нецелесообразность этого", – объяснил сайту "Сегодня" эксперт.

Николай Мельник считает, что у МФО "Разумная политика" нет плана действий или финансирования / Фото: ukranews.com

Разумное будущее или неудачный опыт

Представители "Разумной политики" пока не спешат раскрывать всех карт о своих планах. Учитывая, что не все из них медийные и являются частыми гостями телеэфиров.

Виктор Таран предлагает наблюдать за ключевыми голосованиями депутатов. Говорит, что следующие 2-3 недели все покажут.

"Я думаю, что оценку этому МФО можно будет давать, когда будут рассматривать бюджет на следующий год. Это станет индикатором, как они будут голосовать: вместе, не вместе, в унисон, какие правки будут бойкотировать, будет ли между ними синергия. И, возможно, по определенным кадровым вопросам. Если будет синхронное голосование, тогда можно говорить, что они состоялись как определенная скоординированная сила. Если голосование будет в разнобой, если не будет общей позиции, если не будет логики, которой они будут руководствоваться, тогда можно будет говорить, что это просто очередное собрание, где каждый думает по-разному", – уверен политолог.

Политический эксперт Андрей Золотарев в общении с сайтом "Сегодня" делает акцент на том, сумеет ли Дмитрий Разумков контролировать голосования своих депутатов:

"Если он не сможет этого сделать, то говорить о группе будет очень тяжело. Если он продемонстрирует управление объединением, не исключено, что его можно будет оформить уже в депутатскую группу. Я думаю, что если до Нового года ничего экстраординарного не случится, то так оно и будет пребывать таком состоянии как межфракционное объединение, как база для политсилы Разумкова. Но может так случиться, что дальше дело и не пойдет".

Если Разумков продемонстрирует управление объединением, не исключено, что его можно будет оформить в депутатскую группу / Фото: inpolit.org

До конца 2021-го года остаются всего лишь две пленарные недели. Возможно, перед началом депутатских каникул к МФО присоединится больше парламентариев. Об этом Дмитрий Разумков намекал неоднократно. Но пока все это сохраняется на уровне слухов и четких намерений примкнуть к Разумкову от политиков не звучало.