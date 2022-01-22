Готовятся к худшему: Германия планирует эвакуацию своих граждан из Украины

Посольство Германии в Киеве готовится на случай войны. Коллаж "Сегодня"
Война между Украиной и Россией становится все более вероятной – поэтому МИД Германии работает над планом эвакуации родственников сотрудников посольства страны в Украине, пишет немецкое издание Bild.
По плану, их должны вывезти из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации. Речь пока идет лишь о плане, а не о твердых намерениях. Издание подчеркивает, что вывозить будут родственников сотрудников посольства, а не самих дипломатов.
Первыми были американцы
Ранее об эвакуации сотрудников своего посольства в Украине задумались в США. Американские СМИ сообщают, что эвакуация дипломатов может начаться уже в этот понедельник, 24 января.
Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил, что США проинформировали Украину о том, что "вероятно, начнут эвакуацию уже на следующей неделе".
Представитель Госдепартамента США однако заявил, что им "нечего сказать в настоящее время".
Угроза вторжения в Украину
- В Украине и мире в последнее время намного чаще стали звучать заявления о том, что Россия готовит вторжение в Украину. Такое мнение основывается на том, что Россия стягивает свои войска к границам Украины – там уже собралась более чем 100-тысячная армия. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Есть мнение, что российские войска могут начать атаку со стороны Беларуси, куда также стягиваются войска, якобы на военные учения. В том числе Россия перебросила в Беларусь истребители Су-35С, которые проведут полеты на максимальную дальность.
- Поэтому Украина также начала переброску войск к северной границе для защиты от вероятной угрозы, как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
- В расследовательской группе Conflict Intelligence Team отмечали, что из двух бригад Восточного военного округа РФ на западное направление перебрасываются "Искандеры" (ракетный комплекс; основное назначение – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км – Ред.). По некоторым данным, российские ракетные комплексы направляются в Украину.
- Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.
- Наиболее вероятный период для вторжения в Украину, по мнению экспертов, – вторая половина января. В то же время, по данным The New York Times, возможное нападение переносится из-за погоды.