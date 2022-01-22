Готуються до найгіршого: Німеччина планує евакуацію своїх громадян з України

Війна між Україною та Росією стає все більш імовірною – тому МЗС Німеччини працює над планом евакуації родичів співробітників посольства країни в Україні, пише німецьке видання Bild.

За планом їх мають вивезти з країни у разі подальшого погіршення ситуації. Наразі йдеться лише про план, а не про тверді наміри. Видання наголошує, що вивозитимуть родичів співробітників посольства, а не самих дипломатів.

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Першими були американці

Раніше про евакуації співробітників свого посольства в Україні замислилися у США. Американські ЗМІ повідомляють, що евакуація дипломатів може розпочатися вже цього понеділка, 24 січня.

Джерело, близьке до українського уряду, повідомило, що США проінформували Україну про те, що "ймовірно, почнуть евакуацію вже наступного тижня".

Представник Держдепартаменту США однак заявив, що їм "нічого сказати зараз".

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Загроза вторгнення в Україну