Готуються до найгіршого: Німеччина планує евакуацію своїх громадян з України

Війна між Україною та Росією стає все більш імовірною – тому МЗС Німеччини працює над планом евакуації родичів співробітників посольства країни в Україні, пише німецьке видання Bild.
За планом їх мають вивезти з країни у разі подальшого погіршення ситуації. Наразі йдеться лише про план, а не про тверді наміри. Видання наголошує, що вивозитимуть родичів співробітників посольства, а не самих дипломатів.
Першими були американці
Раніше про евакуації співробітників свого посольства в Україні замислилися у США. Американські ЗМІ повідомляють, що евакуація дипломатів може розпочатися вже цього понеділка, 24 січня.
Джерело, близьке до українського уряду, повідомило, що США проінформували Україну про те, що "ймовірно, почнуть евакуацію вже наступного тижня".
Представник Держдепартаменту США однак заявив, що їм "нічого сказати зараз".
Загроза вторгнення в Україну
- В Україні та світі останнім часом набагато частіше почали звучати заяви про те, що Росія готує вторгнення до України. Така думка ґрунтується на тому, що Росія стягує свої війська до кордонів України – там уже зібралася більш ніж 100-тисячна армія. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
- Є думка, що російські війська можуть розпочати атаку з боку Білорусі, куди також стягуються війська, нібито на військові навчання. Зокрема Росія перекинула в Білорусь винищувачі Су-35С, які проведуть польоти на максимальну дальність.
- Тому Україна також почала перекидання військ до північного кордону для захисту від можливої загрози, як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
- У розслідувальній групі Conflict Intelligence Team зазначали, що з двох бригад Східного військового округу РФ на західний напрямок перекидаються "Іскандери" (ракетний комплекс; основне призначення – знищення систем ППО та ПРО, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на відстані до 500 км – Ред.). За деякими даними, російські ракетні комплекси прямують до України.
- Водночас у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.
- Найімовірніший період для вторгнення в Україну, на думку експертів, – друга половина січня. Водночас, за даними The New York Times, можливий напад переноситься через погоду.