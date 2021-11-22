Готовят встречу: у Путина позвали Байдена вместе решить украинский вопрос

У Путина хотят встречи с Байденом, чтобы добиться давления на Украину / Коллаж "Сегодня"
Москва надеется, что до конца этого года состоится встреча президентов России и США, на которой, конечно же, будет затронута тема Украины.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.
Желания Кремля
"В ходе очередного контакта между нашими президентами – его время и другие параметры сейчас обсуждаются – несомненно, украинская тема так или иначе возникнет. Ну а то, что они (США. – Ред.) могут повлиять на Киев сильнее, чем любой другой, – наверное, это ни у кого сомнений не вызывает", – сказал Лавров 22 ноября на пресс-конференции в Москве.
Лавров отметил, что украинская тема затрагиваться будет, но при этом Москва остается на своих позиция: Украина должна выполнить Минские договоренности.
"Есть "нормандский формат", и есть самый главный механизм, который реализует договоренности, заключенные в минском Комплексе мер и в последующих решениях. Я имею в виду контактную группу, где напрямую работают Донецк, Луганск и Киев при помощи ОБСЕ и Российской Федерации. И выполнять все договоренности, которые были заключены в Минске, необходимо именно в этом формате", – заявил Лавров.
Шантаж
- Напомним, что Москва сорвала встречу в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел, которая должна была пройти 11 ноября. О том, что на такую встречу не пошел Кремль, заявила и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в одном из своих прощальных интервью.
- Скорее всего, на встрече с Джо Байденом обсуждать будут подготовку российских войск к вторжению на территорию Украины.
- Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин на прошлой неделе в комментарии "Сегодня" заявила, что США фиксируют перемещение российских войск у границ Украины, а также провокативные и агрессивные заявления Москвы в адрес Киева. Это беспокоит Вашингтон, который предупредил РФ, что агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия.
- В целом происходящее сейчас на восточной границе Украины может свидетельствовать о том, что Кремль таким образом "додавливает" Белый дом, чтобы состоялась встреча на высшем уровне – между президентами России и США.