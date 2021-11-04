"Голос совести": Дмитрук наехал на однопартийцев и обозвал Арахамию

Артем Дмитрук считает, что в партии его не слышат / Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Артем Дмитрук, над которым нависла угроза исключения из провластной фракции, назвал главу фракции Давида Арахамию – "Маугли" и возмутился действиями других однопартийцев.

Об этом нардеп заявил в программе "Украина с Владимиром Полуевым" на телеканале "Украине 24".

Реклама

"Голос совести"

Артем Дмитрук заявил в эфире, что язык, на котором Арахамия общается, это – язык джунглей, а он сам является "голосом совести партии", от которого пытаются избавиться.

"Давид Арахамия как всегда говорил для меня на непонятном языке. Этот язык используется где-то в джунглях, а Давид там – Маугли. Я – голос совести партии "Слуга народа", о которой они пытаются избавиться. Я призываю их ежедневно, чтобы они общались и встречались с людьми. И пока я есть в партии – они вынуждены меня слушать. Моя риторика на самом деле очень интеллигентная на самом деле по сравнению с тем, как это делает и говорит Давид. Для Давида и его должности рассказывать, что кто-то "влияет" – это точно неправильно", – заявил Дмитрук в эфире программы "Украина с Владимиром Полуевым".

Также нардеп отметил, что два года он пытается донести до всей партии проблемы людей, но его не слышат: "Два года я пытаются всей партии, и Давиду, и Корниенко, и Жене (Кравчук. – Ред.) донести о проблематике людей, что с людьми нужно общаться. Так не бывает, чтобы не было приемных, штабов и общения с людьми".

Реклама

Свою отставку он считает неизбежной. "Во фракции "Слуга народа" на самом деле еще есть то количество депутатов, которые поддерживают решения, которые заносят или Давид, или Корниенко, или президент. Конечно же, будут голоса и меня исключат из фракции", – сказал Дмитрук в эфире программы "Украина с Владимиром Полуевым".

Также он заявил, что пока ни в какую другую партию вступать не собирается.

Кто такой Артем Дмитрук и чем "отличился"