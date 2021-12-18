Геращенко заблокировали в Facebook, она нашла виновных

По мнению Геращенко, блокировка профиля в соцсети напрямую связана с ее оппозиционной позицией. Коллаж "Сегодня"
Социальная сеть Facebook (Meta) впервые заблокировала аккаунт сопредседателя партии "Европейская солидарность" Ирины Геращенко.
Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Facebook и Геращенко
"Мне заблокировали Facebook — впервые за все 15 лет существования моей страницы в соцсети. Случилось это после моей сокрушительной критики "слуг" и коррупционных сделок вокруг телеканалов "Рада" и "Дом"", — написала Геращенко.
По мнению политика, блокировка профиля в соцсети напрямую связана с ее оппозиционной позицией, которую Геращенко активно показывала на своей странице в Facebook.
"Безусловно, это спланированная атака Банковой с ее сетью ботов и троллей, положительных блогеров и заангажированных экспертов, реакция на мою проактивную оппозиционную позицию, в том числе в соцсетях. Блокировка моей страницы в фб происходит на фоне очередной атаки на лидера оппозиции Петра Порошенко, которому Зеленский намерен вручить очередную повестку", – отметила Ирина Геращенко.
Депутат отправит жалобу в офис Facebook и продолжит вести страницы в Telegram и Instagram.
Скандалы с Геращенко
- 13 декабря 2020 года между блогером Сергеем Лещенко и депутатом Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Ириной Геращенко разгорелся заочный скандал. Некогда член наблюдательного совета государственного акционерного общества "Украинская железная дорога" Лещенко указал нардепу на то, что налогоплательщики Украины ей платят за работу законодателя, а не участника телеэфиров.
- 16 февраля Алексей Арестович в прямом эфире вступил в перепалку с народным депутатом от "Европейской солидарности" Ириной Геращенко. Она обвинила его в сексизме и неожиданно покинула студию.
- Арестович обвинил "ЕС" во лжи относительно ситуации на фронте и заявил, что эта политическая сила открыто работает против информационной безопасности государства.
- Ранее Геращенко поругалась с шоуменом Сергеем Притулой из-за Банковой. Он предложил нардепу бутылку грузинского коньяка, а в ответ услышал, что ее страница в Facebook не корпоратив.
- 5 ноября Ирину Геращенко по представлению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии предлагали лишить права участия в пяти заседаниях парламента из-за ее выступления в 2019 году. В сентябре того года она сравнила народных депутатов от монобольшинства с "зелеными человечками", захватившими Крым.