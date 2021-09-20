Гео Лерос попал в очередной скандал: просил деньги на черную PR-кампанию против власти

Арт-инвестор рассказал, как у него попросили денег на "грязную" политику (на фото слева Гео Лерос, справа Игорь Воронов). Коллаж: "Сегодня"

Известный меценат и коллекционер скульптурного и живописного искусства Игорь Воронов рассказал, как его пытался вовлечь в грязную политику Гео Лерос.

Об этом стало известно из интервью Воронова для КП.

"Года два назад на меня вышел один парень, который при Офисе президента был советником, имеет статус депутата – Гео Лерос такой. Мы даже с этим Гео проехали посмотрели несколько площадок. Хотя, по моей оценке, единственная площадка, где можно сделать такой музей, находится на "Мистецькому Арсеналі". Потом с Гео случилась странная трансформация, он начал играть в очень нечистоплотную политику, у него пошли фантазийные вещи, которые я комментировать даже не хочу", – сообщил Воронов.

Воронов также добавил, что на этом общение про музей закончилось, "из советников он ушел".

Спустя некоторое время Лерос еще несколько раз встречался с Вороновым, но все эти встречи, как сказал в интервью коллекционер, были "довольно странными".

"Но речь уже шла не про музей, Гео просил у меня "дать денег на политику". Я понимал, что речь идет конкретно о дискредитации и очернении власти. Причем о совершенно притянутой за уши и придуманной дискредитации", – рассказал Воронов, подтвердив, что речь шла о черной заказной кампании против власти.

Воронов заявил, что "готов подтвердить это правоохранительным органам, если потребуется", а общение с Леросом он с того момента прекратил.

Гео Леросу светит статья

Ранее мы сообщали, что Государственное бюро расследований по поручению Офиса генпрокурора начинает расследование по факту возможного уголовного правонарушения народным депутатом Гео Леросом по делу о поджоге его машины. Следствие предполагает, что он мог сам подстроить преступление.

Генпрокурор открыла уголовное производство по подозрению Лероса в приготовлении к заведомо ложным показаниям свидетеля (потерпевшего) для предоставления следствию. Основанием для этого стало появившееся в соцсетях видео, на котором человек, похожий на Лероса, подыскивает соучастников для имитации нападения на себя, чтобы создать иллюзию угроз в его адрес якобы за политическую деятельность. В последующем он якобы планировал использовать статус жертвы для дискредитации власти.

Предварительно следствие пока квалифицирует уголовное преступление по ч. 1 ст. 14 УК Украины (приготовление к преступлению) и по ч. 2 ст. 384 УК Украины (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа).

По словам Зинорука, планируется проведение экспертизы видео, идентификации лица человека, похожего на Лероса, и допросы свидетелей.

"Следствие установило ценных свидетелей, разглашение сведений о которых в настоящее время может навредить досудебному расследованию. Но информация, которой они обладают, имеет важное значение для установления всех обстоятельств уголовного правонарушения. В ГБР поступает информация о возможном совершении уголовных преступлений публичными лицами, связанными с этим фактом и другими преступлениями", – добавил он.

Скандалы с Леросом

Поджог автомобиля Лероса случился 28 августа 2020 года. Тогда еще "слуга народа" выложил видео сгоревшего внедорожника в Сеть, мол, кто-то уничтожил его Mercedes-Benz.

13 сентября, на одном из Telegram-каналов было опубликовано видео, на котором якобы Лерос за денежное вознаграждение подыскивает соучастников для поджога машины. Более того, он подробно рассказывает, как собирается после "покушения" на его автомобиль использовать это против власти, мол, это ему мстят за политическую деятельность.

Напомним, что Арахамия хочет временно выгнать Тищенко и Лероса из Рады.

Также напомним, что Лерос и Тищенко высказались после "драки": "на больных людей не обижаются".