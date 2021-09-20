Гео Лерос потрапив у черговий скандал: просив гроші на чорну PR-кампанію проти влади

Арт-інвестор розповів, як у нього попросили грошей на "брудну" політику (на фото зліва Гео Лерос, праворуч Ігор Воронов). Колаж: "Сьогодні"

Відомий меценат і колекціонер скульптурного і живописного мистецтва Ігор Воронов розповів, як його намагався втягнути в брудну політику Гео Лерос.

Про це стало відомо з інтерв'ю Воронова для КП.

"Років зо два тому на мене вийшов один хлопець, який при Офісі президента був радником, має статус депутата – Гео Лерос такий. Ми навіть з цим Гео проїхали, подивилися кілька майданчиків. Хоча, за моєю оцінкою, єдиний майданчик, де можна зробити такий музей, на "Мистецькому Арсеналі". Потім з Гео трапилася дивна трансформація, він почав грати у дуже нечесну політику, у нього пішли фантазійні речі, які я коментувати навіть не хочу", – повідомив Воронов.

Воронов додав, що на цьому спілкування про музей закінчилося, "з радників він пішов".

Через деякий час Лерос ще кілька разів зустрічався з Вороновим, але всі ці зустрічі, як сказав в інтерв'ю колекціонер, були "досить дивними".

"Але мова вже йшла не про музей, Гео просив у мене "дати грошей на політику". Я розумів, що мова йде саме про дискредитацію і очорнення влади. Причому про абсолютно притягнуту за вуха і вигадану дискредитацію", – розповів Воронов, підтвердивши, що йшлося про чорну замовну кампанію проти влади.

Воронов заявив, що "готовий підтвердити це правоохоронним органам, якщо буде потрібно", а спілкування з Леросом він відтоді припинив.

Гео Леросу світить стаття

Раніше ми повідомляли, що Державне бюро розслідувань за дорученням Офісу генпрокурора починає розслідування за фактом можливого кримінального правопорушення з боку народного депутата Гео Лероса у справі про підпал його машини. Слідство припускає, що він міг сам підробити злочин.

Генпрокурор відкрила кримінальне провадження через підозру Лероса у підготовці до завідомо неправдивих свідчень свідка (потерпілого) слідству. Підставою для цього стало відео, що з'явилося в соцмережах, на якому людина, схожа на Лероса, підшукує співучасників для імітації нападу на себе, щоб створити ілюзію погроз на свою адресу нібито за політичну діяльність. Надалі він нібито планував використовувати статус жертви для дискредитації влади.

Попередньо слідство кваліфікує кримінальний злочин за ч. 1 ст. 14 КК України (підготовка до злочину) і за ч. 2 ст. 384 КК України (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу).

За словами начальника відділу Головного слідчого управління ДБР Зінорука, плануються експертиза відео, ідентифікація особи людини, схожої на Лероса, і допити свідків.

"Слідство встановило цінних свідків, розголошення відомостей про яких на цей час може зашкодити досудовому розслідуванню. Але інформація, якою вони володіють, має важливе значення для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення. До ДБР надходить інформація про можливе вчинення кримінальних правопорушень публічними особами, пов’язаними з цим фактом та іншими злочинами", – додав він.

Скандали з Леросом

Підпал автомобіля Лероса стався 28 серпня 2020 року. Тоді ще "слуга народу" виклав відео згорілого позашляховика в Мережу, мовляв, хтось знищив його Mercedes-Benz.

Але днями, 13 вересня, на одному з Telegram-каналів було опубліковано відео, на якому нібито Лерос за грошову винагороду підшукує співучасників для підпалу машини. Ба більше, він детально розповідає, як збирається після "замаху" на свій автомобіль використовувати це проти влади, мовляв, це йому мстяться за політичну діяльність.

Нагадаємо, що Арахамія хоче тимчасово вигнати Тищенка та Лероса з Ради.

Також ми писали, що Лерос і Тищенко висловилися після "бійки": "На хворих людей не ображаються".