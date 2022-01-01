"Фактически объявил нам ультиматум": Луценко назвал две цели Путина по Украине

Луценко объяснил, чего добивается Путин. Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин практически окружил Украину войсками, чтобы добиться отказа от членства в НАТО и согласиться на автономии т.н. "ДНР" и "ЛНР" в составе нашей страны.

Об этом в эфире программы "Народ проти" на телеканале Украина 24 сказал бывший генеральный прокурор Юрий Луценко.

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По его словам, совершенно очевидно, чего хочет хозяин Кремля от Украины.

"Он фактически объявил нам ультиматум. Он хочет, чтобы мы отказались от курса на НАТО и Европейский Союз. Это ему не удастся, потому что это норма украинской Конституции. Более того – это защищенная статья, которую можно изменить только на референдуме... Позиция вторая, гораздо опаснее. Он хочет так называемую федерацию с автономными образованиями террористических "республик", что означает в переводе на человеческий язык, чтобы мы за свой счет в украинском государстве содержали две "республики", которые ненавидят нас и хотят нас уничтожить… Это раковая опухоль, которую хотят всунуть в наш организм", – сказал Луценко.

Политик уверен, что если бы Украина поддалась на условия относительно "Л/ДНР", то ждальше Путин захотел бы сделать "народные республики" в Харькове, на Закарпатье, в Черкассах и т.д.

"Это просто отложенный путь к развалу страны", – подчеркнул экс-генпрокурор.

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