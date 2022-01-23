"Этого недостаточно": реакция Украины на отставку командующего ВМС Германии

Андрей Мельник (справа) прокомментировал отставку Кая-Ахима Шенбаха (слева). Коллаж "Сегодня"

Германия должна предпринять дополнительные шаги, чтобы уладить скандал с Украиной из-за заявлений экс-главы ВМС Кая-Ахима Шенбаха, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он считает, что отставки вице-адмирала недостаточно.

"Хотя Украина приветствует своевременную отставку инспектора военно-морского флота Германии Кая-Ахима Шенбаха, этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике. Правительство Германии должно изменить курс на Киев", — написал он в Twitter.

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В комментарии изданию Welt Мельник отметил, что заявления Шенбаха повергли всю украинскую общественность в глубокий шок. Он провел сравнение со временем национал-социализма.

"При таком снисходительном отношении украинцы бессознательно ощущали напоминание об ужасах нацистской оккупации, когда с украинцами обращались как с недочеловеками", — сказал Мельник.

Скандал оставил "кучу осколков" и серьезно поставил под сомнение международный авторитет и надежность Германии, причем не только с украинской точки зрения, добавил посол.

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Что сказал командующий ВМС Германии об Украине

Кай-Ахим Шенбах на конференции Индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара заявил о том, что Украина уже не сможет вернуть Крым.

"Крым "ушел" и никогда не вернется, это факт. И мы должны руководствоваться фактическим положением дел, а не эмоциями", — заявил вице-адмирал.

Также он заявил, что президент России Владимир Путин не собирается захватывать территории Украины — ему нужно расколоть Евросоюз и "добиться уважения".

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"Да на самом деле он просто хочет уважения. Но для нас проявить немного уважения – это ничего не стоит. Если бы я решал, то лучше дать ему то уважение, которого он требует, а может и заслуживает. Россия – древнее и важное государство", – сказал Шенбах.

Реакция Украины и Германии

В украинском МИД заявили о недопустимости подобных заявлений. В ведомстве отметили категорическую неприемлемость высказываний о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины, и о том, что она не может отвечать критериям членства в НАТО. Также в МИД вызвана посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Кроме того, в министерстве выразили глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подобные заявления военного командования Германии не соответствуют уровню отношений двух стран и ситуации в сфере безопасности.

В министерстве обороны в ответ заявили, что заявления Кая-Ахима Шенбаха "никоим образом не соответствуют позициям федерального министерства обороны".

Сам вице-адмирал также заявил, что его заявления об Украине являются личным мнением, а не официальной позицией государства. Оправдания не помогли — ему пришлось подать в отставку.

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