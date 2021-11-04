"Это свинство! Я не хотел участвовать" – Аваков пожаловался на закрытые заседания СНБО

Аваков: "Когда СНБО превратилось на хайпе в штампование санкций – это было недопустимо" / Коллаж "Сегодня"

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков назвал "недопустимыми" последние решения Советанациональной безопасности и обороны Украины. По его словам, решения ведомства "штампуются".

Об этом Арсен Аваков заявил в программе Народ против с Наташей Влащенко на телеканале "Украина 24" .

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Штампование санкций

"Когда СНБО превратилось на хайпе в штампование санкций – это было недопустимо. Я не хотел в этом участвовать. Каждое СНБО, я приходил и ждал… Мне за пять минут до этого давали папочку. Я открывал папочку и внимательно читал. Потом поднимал голову и говорил: "Эта фирма внесена сюда на основание чего?". Мне говорят, посмотрите, там есть оперативная справка. У меня такими оперативными справками весь стол завален! Половина из них неправда, а половину нужно дорабатывать… Я говорю Данилову: "Это свинство уже!. Вы сейчас с голоса назвали, а этих фамилий в этой папке нет". А он: "Мы не успели размножить", – поделился подробностями бывший министр.

Арсен Аваков также уверен, что нельзя вводить санкции против граждан Украины.

"Это гигантская проблема, это упрощение ситуации. В моем понимании санкции против граждан Украины вводить нельзя. Украины имеет право защищаться санкциями от любых иностранных агентов влияния, граждан, фирм, компаний На первом и втором СНБО у нас была дискуссия на эту тему. Несколько человек выступило. Но это не было поддержано", – рассказал он.

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Бывший министр также признал, что Виктор Медведчук, против которого одним из первых указов ввели санкции, также является гражданином Украины. Но ту ситуацию Арсен Аваков назвал "пограничной", напомнив, что против Медведчука возбуждены уголовные производства о государственной измене.

Скандальные решения СНБО