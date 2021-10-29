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Разумков: "Члены СНБО могут оказаться в санкционных списках"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
29 октября, 10:02
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Дмитрий Разумков рассказал, как принимаются решения по санкционным спискам на заседаниях СНБО

История с допущенными за большие суммы ошибками в фамилиях людей, попавших в санкционные списки СНБО, должна закончиться расследованием правоохранительных органов. Также следует учитывать, что президентский Указ с ошибочными фамилиями в конечном итоге готовил Офис президента Украины.

Об этом рассказал бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на программе "Народ против" на телеканале "Украина 24".

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Кто виноват

"Готовило (санкционные списки, – Авт.) МВД или СБУ. Это попадает в СНБО, аппарат готовит эти материалы к рассмотрению, далее – они попадают на заседание СНБО. Когда я, например, предлагал посмотреть по персоналиям – там стопка бумаг. Нет, голосуем. Никто не просматривал эти 108 или другие. На минутку, там ошибки в 20% от общего количества людей, попавших по санкциям людей только в этом случае. Я не суд, в отличии от коллег, принимать решения, кто из них виноват, кто не виноват", – раскрыл Разумков особенности голосования по санкционным спискам в эфире программы "Народ против".

Политик отметил, что СНБО – это совещательный орган. Дальше список отправляется в Офис президента Украины, где готовят соответствующий Указ.

"Поэтому в данном случае, давайте четко скажем, кто готовил материалы, которые пошли после этого на Указ и кто его подписал. Давайте теперь разбираться по ошибкам. Пускай этим занимаются правоохранительные органы. Главное, чтобы потом члены СНБО до санкционных списком не попали", – резюмировал Разумков.

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Скандал с фамилиями

  • 15 октября Данилов заявил, что в санкционный список ошибочно попали 108 человек. По его словам, ситуацию уже исправили, а восемь человек, причастных к оформлению этих документов, понесли наказание. Часть из них уволена из рядов МВД, два человека понижены в должности.
  • 26 октября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что ошибки в санкционных списках Совета национальной безопасности и обороны продавались по 100-300 тысяч долларов.
  • Первый замглавы Министерства внутренних дел Украины Евгений Енин подчеркнул, что пока нет подтверждений того, что ошибки допустили умышленно, но проверка такой информации продолжается.

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