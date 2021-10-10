"Это очень сильный удар по Путину": Кулеба о важной победе над Россией

Путин недоволен действиями Украины и Турции. Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин очень недоволен "Крымской платформой", которая состоялась в конце августа в Киеве с участием многих стран. Она нанесла ему очень сильный личный удар, а значит, Украина делает все правильно.

Об этом рассказал в интервью ТСН министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Реклама

Кремль в последнее время очень раздражен еще и риторикой турецких властей. Сначала глава МИДа этой страны Мевлют Чавушоглу принял участие в "Крымской платформе", а потом президент Реджеп Эрдоган в ООН заявил об оккупации Крыма Россией. На фоне всего этого Россия "неожиданно" забраковала турецкие помидоры, мол, они напичканы химикатами.

"Крымская платформа" — это очень сильный удар лично по президенту Путину. Поэтому его эмоциональная реакция нам понятна и мы ею довольны. Это значит, что мы делаем правильное и хорошее дело. Вы могли услышать, что во время визита во Львов Мевлют Чавушоглу неоднократно публично и непублично на переговорах подтвердил, что Турция не только останется одним из самых активных участников "Крымской платформы", но и готова вместе с нами убеждать те страны, которые еще не присоединились к Декларации "Крымской платформы", чтобы они это сделали. Думаю, это лучший ответ на попытки России продемонстрировать Турции свое недовольство", – сказал Кулеба.

"Крымская платформа"