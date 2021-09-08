Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Чехия - Украина: онлайн ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
СЕГОДНЯ Власть События

Путин нажаловался Шарлю Мишелю на Украину: чем он так недоволен

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
8 сентября, 17:01
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Хозяин Кремля традиционно обвинил украинскую власть в невыполнении договоренностей по Донбассу, но на том не остановился
Большую часть разговора Мишель (слева) и Путин посвятили Украине. Коллаж "Сегодня"
Большую часть разговора Мишель (слева) и Путин посвятили Украине. Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем, с которым, среди прочего, обсудил и Украину. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Нажаловался на Украину

Первым делом хозяин Кремля выступил за активизацию переговоров по Донбассу относительно реализации Минских соглашений. Он считает их безальтернативной основой для прекращения войны, вот только Россия напрочь отказывается выполнять даже первый пункт о прекращении огня. Более того, он цинично акцентировал внимание, что переговоры должны быть между сторонами конфликта, мол, это Украина и боевики.

Реклама

Путин пожаловался Мишелю, что Киев не выполняет договоренности и никак не хочет прямого диалога с террористами из т.н. "Л/ДНР" и отказывает Донбассу в особом статусе.

Не забыл президент РФ и о "Крымской платформе". Пока весь мир хвалит первый саммит в Киеве, Кремль назвал его провокационным, поскольку якобы вопрос возвращения Крыма Украине давно закрыт. Путин обвинил Евросоюз в дискриминационной политике в отношении жителей полуострова.

О чем еще говорили

Путин и Мишель обсудили ситуацию в Афганистане. Они подчеркнули важность недопущения насилия в этой стране и выступили за налаживание межафганского диалога ради мира и с учетом интересов всех групп населения. Россия и ЕС готовы взаимодействию в целях стабилизации обстановки и предотвращения рисков распространения терроризма, экстремизма и наркопреступности из Афганистана.

Реклама

Также они поговорили о ситуации в Нагорном Карабахе и реализации мирных договоренностей после военных действий Армении с Азербайджаном.

Напомним, 23 августа в Киеве прошел первый саммит "Крымской платформы", в котором участвовали 46 стран и международных организаций. Участники саммита согласились поддерживать давление на Россию для прекращения временной оккупации Крыма, будут использовать общие дипломатические усилия для восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Также была принята декларация "Крымской платформы".

Как сообщали новости "Сегодня", ранее США "наехали" на Россию, заявив, что она с самого начала не выполняет Минские соглашения.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Власть
Показать еще
Власть
Дашборд
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

8 сентября 1991. В Киеве находится с визитом государственный министр, министр экономики, финансов и бюджета Франции...

Погрузиться в тот день
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
2 772 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять