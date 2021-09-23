"Это не свадьба, чтобы приглашать": "слуги народа" могут не взять Разумкова в Трускавец

"Слуги народа" могут уехать без своего первого номера Разумкова. Коллаж "Сегодня"

Партия "Слуга народа" в начале октября проведет съезд с участием президента Украины в Трускавце, но пока что не направляла приглашение спикеру Верховной Рады и первому номеру политсилы Дмитрию Разумкову – депутаты еще обсудят этот вопрос.

Об этом заявили в руководстве партии, передает Украинская правда.

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Накануне Разумков заявил, что пока не получал приглашения в Трускавец, но не против поехать.

"Пригласят – обязательно приму участие, не пригласят – не приму. Я же не хожу в гости без приглашения", – говорил он.

Глава партии "СН" Александр Корниенко

Он предупредил, что в последнее время плохо функционирует система электронного документооборота Рады, поэтому приглашения на съезд будут осуществлять "неформальным" способом.

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"Заседание фракции в Трускавце – это не свадьба... Мы не делаем специальные приглашения в стиле сельской свадьбы, современной свадьбы, с цветами, без цветов. Это рабочее совещание и его участники в соответствующий срок получат соответствующие приглашения", – сказал глава партии.

Нардеп также не исключил, что график Разумкова может помешать ему поехать в Трускавец, поскольку в то время он может находиться с межпарламентской делегацией в Польше. Либо помешать поездке могут проблемы со здоровьем (сейчас спикер продолжает лечение от ковида).

Глава фракции "СН" в Верховной Раде Давид Арахамия

Он подтвердил, что Разумкова еще не приглашали в Трускавец. А на уточняющий вопрос, позовут ли, он ответил: "Надо спрашивать у фракции", пишет УНИАН. Также прокомментировал будущее спикера.

"Будем ждать Разумкова, когда он выздоровеет, и будем встречаться. Потом будем садиться вместе с фракцией и с господином Разумковым, общаться, как будем жить дальше", – сказал глава фракции.

Конфликт Разумкова со "Слугой народа"

Все началось после того, как Дмитрий Разумков направил в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах. Он согласился это сделать по просьбе омбудсмена и всех оппозиционных фракций, но отказал в просьбе не делать этого своей родной партии "Слуга народа".

Первым "взбунтовался" глава фракции "СН" Давид Арахамия, который сначала в комментарии журналистам наехал на Разумкова, пообещав, что у них с главой парламента будет разговор. Потом Арахамия продолжил его жестко критиковать в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Затем на той же программе за дело взялся Стефанчук, который прямо там предъявил претензии Разумкову: мол, недавно спикер отказал ему в просьбе передать законопроект о местных референдумах в Венецианскую комиссию, а спустя какое-то время отправил туда олигархический закон.

Читайте подробнее в нашем материале, что говорят "слуги народа" о возможной отставке спикера Рады и что думают о конфликте Разумкова с Арахамией.

Кроме того, уже даже в Офисе президента поставили ультиматум Разумкову, чтобы он определился – спикер со своей партией или с олигархами.