"Это дезинформация": Данилов отреагировал на "войска РФ" вблизи Украины

Данилов успокоил украинцев - нет никакого скопления оккупантов. Коллаж "Сегодня"
Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг информацию о скоплении российских войск вблизи Украины и назвал эти слухи дезинформацией.
Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода.
По его словам, идет сознательная дезинформация всего общества.
"Скажем так: то, что они там пишут, не соответствует действительности. На сегодняшний день это не соответствует действительности. Мы наблюдаем за всеми процессами, это дезинформация и нам непонятно, для чего они это делают… Что будет завтра, мы не знаем, на сегодняшний день такой концентрации, такого скопления того, что они пишут, там этого нет", – сказал Данилов.
Как отреагировали в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти сообщения "некачественным вбросом".
"Качество этих публикаций даже не стоит комментировать, и в общем-то на них не стоит обращать никакого внимания, потому что вы сами видели, что там речь идет о границе с Украиной, показывают границу с Беларусью и так далее", – сказал он.
Откуда взялись слухи?
Газета The Washington Post со ссылкой на чиновников, которые пожелали остаться анонимными, писала, что в США спутниковые снимки показывают, мол, силы 41-й общевойсковой армии России, обычно базирующиеся в Новосибирске, не вернулись в Сибирь после учений, а вместо этого соединились с другими российскими войсками у границы с Украиной. Также отмечается, что из изображений, похоже, следует, что 1-я гвардейская танковая армия России, элитное подразделение, базирующееся под Москвой, перебрасывает личный состав и технику в сторону Украины.
Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.
Как мы уже писали, старший научный сотрудник Центра политики безопасности (Вашингтон, США), экс-советник Путина Андрей Илларионов говорил, что текущее скопление войск вряд ли для вторжения в Украину. Он объяснил, что иначе все было бы тайно и никто ничего не знал бы.
Может ли Путин снова напасть на Украину?
- Ранее политолог Вадим Карасев в комментарии "Сегодня" высказал мнение, что вторжения России на Донбасс не будет. Однако он не исключает, что атаки на ВСУ могут усилиться со стороны боевиков т.н. "Л/ДНР".
- Экс-глава Следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк рассказывал, где ожидать возможное вторжение войск РФ. Он считает, что Россия хочет лишить Украину выхода к морю.
- В то же время военный эксперт Олег Жданов объяснил, что "светит" России, если открыто нападет на Украину. По его словам, вероятность угрозы российского вторжения существует, но окружение Путина вряд ли позволит ему осуществить эти планы.