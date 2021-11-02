"Це дезінформація": Данілов відреагував на "війська РФ" поблизу України

Данілов заспокоїв українців – немає ніякого скупчення окупантів. Колаж "Сьогодні"

Секретар РНБО Олексій Данілов спростував інформацію про скупчення російських військ поблизу України і назвав ці чутки дезінформацією.

Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода.

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За його словами, йде свідома дезінформація всього суспільства.

"Скажімо так: те, що вони там пишуть, не відповідає дійсності. На сьогодні це не відповідає дійсності. Ми спостерігаємо за всіма процесами, це дезінформація і нам незрозуміло, для чого вони це роблять… Що буде завтра, ми не знаємо, на сьогодні такої концентрації, такого скупчення того, що вони пишуть, там цього немає", – сказав Данілов.

Як відреагували у Кремлі

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав ці повідомлення "неякісним вкидом".

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"Якість цих публікацій навіть не варто коментувати, і загалом на них не варто звертати жодної уваги, тому що ви самі бачили, що там йдеться про кордон з Україною, показують кордон із Білоруссю і так далі", – сказав він.

Звідки взялися чутки?

Газета The Washington Post з посиланням на чиновників, які побажали залишитися анонімними, писала, що в США супутникові знімки показують, мовляв, сили 41-ї загальновійськової армії Росії, які зазвичай базуються в Новосибірську, не повернулися до Сибіру після навчань, а натомість з'єдналися з іншими російськими військами на кордоні з Україною. Також наголошується, що із зображень, схоже, випливає, що 1-ша гвардійська танкова армія Росії, елітний підрозділ, що базується під Москвою, перекидає особовий склад та техніку у бік України.

Пізніше видання Politico опублікувало супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.

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Як ми вже писали, старший науковий співробітник Центру безпекової політики (Вашингтон, США), ексрадник Путіна Андрій Іларіонов говорив, що поточне скупчення військ навряд чи для вторгнення до України. Він пояснив, що інакше все було б таємно, і ніхто нічого не знав би.

Чи може Путін знову напасти на Україну?