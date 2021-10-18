"Это часть России! Вы скоро убедитесь!" – вице-спикер Госдумы РФ угрожает Украине (видео)

Вице-спикер российской Государственной Думы Петр Толстой. Фото: Коммерсант

Зампредседателя Госдумы РФ Петр Толстой самоуверенно и радикально высказался об Украине, заявив, что ее не существует и она является частью России.

Об этом он сказал в студии программы "Своя правда" на телеканале НТВ.

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"Мы – Россия. И Украина – это часть России. И вы в этом скоро убедитесь! А вот вся эта публика, которая ходит с фашистскими знаменами и зигует – побежит за натовскими самолетами, как бежали в Афганистане моджахеды, хватаясь за фюзеляж… Нет никакой Украины уже давно! Донецк и Луганск – русские! И будет вся Украина частью России! Не будет никакой Украины", — заявил Толстой.

Со стороны Украины уже успел прокомментировать подобное заявление блогер Денис Казанский. Он сообщил, что после таких заявлений довольно странной является поддержка "ОПЗЖ" пророссийского курса. По его словам, такой "братский привет" о многом говорит.

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Агрессия России против Украины

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что у Путина угрожают принять меры из-за Украины в НАТО.

Также напомним, спикер украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович раскрыл коварный план России.