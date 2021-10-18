Хотят избавиться от ОБСЕ – Арестович раскрыл коварный план России

Россия своими действиями подрывает полномочия наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, которым даже пришлось частично приостановить свою работу.
Об этом заявил спикер украинского стороны в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, передает РБК-Украина.
По его словам, Киев расценивает действия россиян как попытку вытеснить ОБСЕ с оккупированных территорий.
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"Двое суток их базы (ОБСЕ. – Ред.) в Донецке и Горловке были блокированы. Вчера попытались выезжать – не пустили. Украинская делегация рассматривает эти действия как системный подрыв полномочия Миссии… Еще раз подчеркиваем, что деятельность СММ ОБСЕ мы рассматриваем как основу беспристрастного мониторинга ситуации в районе вооруженного конфликта на востоке Украины и отдаем должное Миссии как силе, способствующей диалогу между его сторонами – Украиной и РФ", – сказал Арестович.
Напомним, 17 октября глава Специальной мониторинговой миссии в Украине Яшар Халит Чевик заявил, что в оккупированном Донецке подконтрольные боевикам демонстранты устроили митинг под офисом ОБСЕ и даже заблокировали вход в отель, где базируются наблюдатели. Они требовали освобождения задержанного недавно "офицера" боевиков.
В то же время в пресс-службе ОБСЕ уточнили, что речь идет о приостановлении миссии в Донецке, а в Луганской области она работает, пишет Дом.
Россия выживает ОБСЕ с Донбасса?
- Миссия наблюдателей ОБСЕ работала в двух пограничных пунктах – "Гуково" и "Донецк" – с 29 июля 2014 года. Действие мандата миссии регулярно продлевали на 4 месяца.
- В начале осени официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ 2 сентября Россия объявила о решении не продлевать мандат группы наблюдателей ОБСЕ на международных автомобильных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" российско-украинской границы после его истечения 30 сентября.
- В МИД РФ утверждают, что наблюдатели якобы не зафиксировали ни одного факта переброски оружия с территории РФ на Донбасс. В России считают, что наблюдатели ОБСЕ на российско-украинской границе не оказывают позитивного влияния на процесс урегулирования и продолжение пограничной миссии нецелесообразно.
- Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников уже заявил, что это отказ России от Минских соглашений.