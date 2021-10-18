"Це частина Росії! Ви скоро переконаєтеся!" – віцеспікер Держдуми РФ загрожує Україні (відео)

Віцеспікер російської Державної Думи Петро Толстой. Фото: Комерсант

Заступник голови Держдуми РФ Петро Толстой самовпевнено і радикально висловився про Україну, заявивши, що її не існує і вона є частиною Росії.

Про це він сказав у студії програми "Своя правда" на телеканалі НТВ.

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"Ми – Росія. І Україна – це частина Росії. І ви в цьому скоро переконаєтесь! А ось вся ця публіка, яка ходить із фашистськими прапорами і зігує – побіжить за натовськими літаками, як тікали в Афганістані моджахеди, хапаючись за фюзеляж... Немає ніякої України вже давно! Донецьк і Луганськ – російські! І буде вся Україна частиною Росії! Не буде ніякої України", – заявив Толстой.

З боку України вже встиг прокоментувати таку заяву блогер Денис Казанський. Він повідомив, що після подібних заяв досить дивною є підтримка "ОПЗЖ" проросійського курсу. За його словами, такий "братський привіт" багато про що говорить.

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Агресія Росії проти України

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.

Через те, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що у Путіна загрожують вжити заходів через Україну в НАТО.

Також нагадаємо, речник української сторони в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович розкрив підступний план Росії.