"Подумайте прямо сейчас": граждан США в Украине попросили принять решение об эвакуации

Американцев призвали уезжать из Украины. Коллаж "Сегодня"

Посольство США в Киеве призвало американских граждан подумать о том, чтобы немедленно покинуть Украину в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности.

Об этом сообщается на сайте посольства.

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"Ситуация с безопасностью в Украине остается непредсказуемой из-за возросшей угрозы военных действий России и может ухудшиться без предупреждения. Посольство США призывает граждан США в Украине рассмотреть вопрос о выезде сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства", — говорится в сообщении.

Посольство отмечает, что у американских граждан, желающих покинуть Украину, есть много вариантов — есть коммерческие авиарейсы из всех международных украинских аэропортов. В случае намерения остаться в Украине граждан США просят заполнить специальную форму, чтобы посольство могло связаться с ними.

Эвакуация из Украины

США, Великобритания и Австралия начали эвакуировать своих дипломатов из Украины.

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Отмечается, что отъезд дипломатов и их родственников санкционирован из-за угрозы военных действий со стороны России. Кроме того, гражданам рекомендуется отказаться от поездок в Украину

В свою очередь, немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила об отмене рейсов в Киев.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что уважают право иностранных государств на обеспечения безопасности своих граждае, но считают такой шаг преждевременным.

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