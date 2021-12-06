ЕС готовит санкции против наемников "Вагнера" – СМИ назвали дату

Ограничения также будут распространяться и на трех, кто сотрудничал с наемниками / Фото: Коллаж: Сегодня

Послы Европейского союза 8 декабря могут согласовать санкции против группы Вагнера. Об этом Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС в среду должны дать зеленый свет санкциям против группы Вагнера", – написал он.

Реклама

По его словам, также ограничения будут распространяться и на трех россиян, сотрудничавших с наемниками.

В то же время ЕС впервые введет санкции в отношении на двух россиян и три российские организации, подпадающие под сирийский режим санкций.

Напомним, что 15 ноября Европейский Союз согласился разработать основу возможных санкций против российских наемников, которые могут быть направлены в регион Сахель в Западной Африке.

Реклама

Предыстория

29 июля 2020 года в Минск прилетела группа из 32 человек транзитом, чтобы отправиться дальше. Все это было запланировано в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Согласно этой версии, самолет с "вагнеровцами" должны были экстренно посадить в Киеве для задержания наемников.

Зеленский заявлял, что не имеет отношения к срыву спецоперации по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", и рассказал, как сообщил президенту Беларуси Александру Лукашенко о заезде в его страну боевиков.

В отчете расследования Bellingcat при участии The Insider говорилось, что операция по доставке в Украину десятков наиболее значимых боевиков ЧВК "Вагнер" считается уникальной операцией спецслужб Украины, аналогов которой не было.

Скандал в Украине

В Украине вспыхнул скандал из-за провала спецоперации украинских спецслужб по задержанию наемников ЧВК "Вагнер", совершавших военные преступления на Донбассе. Расследование Bellingcat установило, что задержание перенесли из-за просьбы Офиса президента отложить операцию. Этот же факт подтвердил и экс-начальник ГУР Василий Бурба, добавив, что на Банковой есть "крот", сливающий секретную информацию.

В Офисе президента сначала отрицали сам факт подготовки такой операции, затем называли ее "не нашей операцией", намекая на причастность к этим событиям России, после чего и вовсе утверждали, что "спецмероприятие" по перемещению "вагнеровцев" в Украину все же готовилось, но не состоялось.

Наказание за срыв операции

Кроме "госизмены" (ст. 111 УК Украины – грозит лишением свободы на срок от 12 до 15 лет), действия злоумышленников могут квалифицироваться по статьям "разглашение государственной тайны" (ст. 328 УК Украины – лишение свободы на срок от 5 до 8 лет), а также "Злоупотребление служебным положением" (ст. 364 УК Украины – от 5 до 10 лет тюрьмы)