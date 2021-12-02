ЕС даст Украине миллионы на оборону: что войдет в "пакет помощи"

Евросоюз выделит Украине 31 млн евро. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Совет ЕС принял решение предоставить Украине 31 млн евро на укрепление оборонных возможностей в рамках вновь созданного Европейского фонда обеспечения мира. Он отметил, что наше государство высоко ценит этот шаг.

Об этом Кулеба написал на своей странице в Twitter.

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"Украинская дипломатия настойчиво и системно работала над достижением этого результата и, наконец, имеем положительное решение — благодаря длительной и плодотворной дискуссии украинских дипломатов с институтами Евросоюза и его государствами-членами", — отметил Кулеба.

По словам министра, в "пакете помощи" будут материально-технические средства для развития и укрепления потенциала ВСУ по четырем направлениям: медицина, инженерные возможности, мероприятия по разминированию, мобильности и логистике, а также кибербезопасность.

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