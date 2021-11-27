Ермаку звонили из Белого дома из-за войск РФ

Слева на фото Джейк Салливан, а справа - Андрей Ермак. Фото: коллаж "Сегодня"

Национальный советник по безопасности США Джейк Салливан позвонил главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку по поводу скопления российских войск на украинских границах.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

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Стороны обсудили свои общие опасения по поводу длящейся против Украины российской вооруженной агрессии и жесткой риторики Кремля.

Они согласились с тем, что страны должны продолжать дипломатические усилия по снижению напряженности. Салливан подчеркнул непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.

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