Ермак заявил, что поборол COVID-19 за три дня. Это реально, или нас опять кто-то обманул?

Андрей Ермак рисковал пропустить важные переговоры "нормандского формата" / Коллаж "Сегодня"

3 февраля глава Офиса президента Андрей Ермак ошарашил новостью о том, что получил положительный тест на COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Все бы ничего, но новость о болезни постигла правую руку президента очень не вовремя – как раз накануне важных международных встреч, среди которых и обнадеживающие переговоры "Нормандской четверки" в Берлине.

Буквально через пару дней Ермак обрадовал своих подписчиков быстрым выздоровлением. Как такое возможно? Разбирался сайт "Сегодня".

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Риск сорвать важные переговоры

За последние несколько недель руководство страны приняло несколько иностранных гостей. Во время аудиенций рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским всегда был глава его Офиса.

О том, что он "коронованный", Ермак узнал просто перед приездом пяти глав МИД стран Евросоюза и долгожданной встречей политических советников лидеров стран "Нормандской четверки". По плану она должна состояться 10 февраля в Берлине. Накануне дипломатические делегации встречались в Париже и даже достигли ряда договоренностей. Но разошлись на том, что странам нужно проработать свои предложения для поиска консенсуса сторон и после снова собраться для второго раунда обсуждений.

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Поскольку Андрей Ермак является одной из ключевых фигур в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе – ему критически важно присутствовать во время повторного диалога. Ведь очередная встреча может дать толчок к очному разговору Зеленского и Путина в "нормандском формате".

За три дня стал на ноги

К счастью, за круглый стол представителя Украины все-таки пустят. Уже в воскресенье политик сообщил о негативном результате ПЦР:

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"Три дня интенсивной терапии, и это с учетом того, что я привился. Призываю всех вакцинироваться. Это очень полезно. Все планы на эту неделю в силе. Много работы, но еще больше энергии. Мощного всем иммунитета и крепкого здоровья!".

Посты Андрея Ермака с разницей в три дня / Скриншот

Примечательно, что приблизительно в один период с ним коронавирус подхватил и президент Турции Реджеп Эрдоган, который накануне как раз был с визитом в Киеве. Но ему не повезло так быстро побороть хворь. По крайней мере о скором выздоровлении не сообщалось. Тем не менее известно, что Эрдоган подцепил именно штамм "Омикрон".

Чудеса исцеления объясняет медик

Семейный врач Руслан Добровольский в комментарии "Сегодня" сказал, что побороть "корону" в столь краткий срок возможно, но есть условие:

"Если он перенес заболевание неделю или две назад и уже в конце наличия возбудителя в мазке из горла или из носа обнаружили остатки этого вируса, а через три дня их не стало, такой вариант возможен. Но если это было начало инфекции и через трое суток он с нуля вылечился, то у меня есть сомнения", — объяснил доктор.

Руслан Добровольский: "Такой вариант возможен" / Фото: vz.kiev.ua

Минздрав поменял требования к самоизоляции

В Министерстве здравоохранения говорят о том, что срок самоизоляции сократился вдвое:

"Если раньше больной должен был находиться на лечении не менее 10 дней от даты появления симптомов или от даты получения положительного теста, то теперь этот срок сократился до 5 дней. Если у пациента нет симптомов, то ПЦР-тест не требуется и самоизоляцию можно завершать на 6-й день. Если же остались последствия болезни, например, головные боли или потеря вкуса, то после 5-дневного срока можно сделать ПЦР-тест".

Минздрав издал новые правила для тех, кто сидит на самоизоляции / Фото: the-village

Новый вирус — новые правила

В случае Ермака острых симптомов заболевания не было, а тест подтвердил, что его здоровью и здоровью окружающих уже ничего не грозит. Тому, что выздоровление произошло так быстро, может быть еще одно объяснение. Ученые выяснили, что новый штамм "Омикрон" имеет меньший инкубационный период. В среднем, по данным исследований, он составляет 3 дня. А именно столько и понадобилось главе ОП для восстановления.