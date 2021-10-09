Виктория Нуланд едет с рабочим визитом в Москву на три дня

Викторие Нуланд на следующей неделе предстоят нелегкие переговоры / Коллаж "Сегодня"

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 11 октября отправится с рабочим визитом в Россию.

О визите говорится на сайте Государственного департамента США.

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МИД России сообщил, что помощница государственного секретаря США по делам Европы и Евразии пробудет в Москве три дня – с 11 по 13 октября.

Цель визита

В сообщении Госдепартамента сказано, что цель визита в Москву – встреча с высокопоставленными должностными лицами и другими собеседниками для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов.

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Более конкретных сведений нет. Однако днем ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил по телефону с Викторией Нуланд ситуацию вокруг Украины. В частности, стороны затронули перспективы заседания "нормандского формата". Не исключено, что сейчас идет подготовка к встрече "нормандской четверки", что пытается ускорить Украина.

Подготовка к "нормандскому формату"

В начале сентября Андрей Ермак заявил, что Соединенные Штаты готовы участвовать в "нормандском формате" по Донбассу и сделать все, что возможно, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить безопасность.

В июле президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы видеть США в "нормандском формате", но не исключил, что американцы могут помочь в урегулировании конфликта и в параллельном формате.

При этом ранее в России назвали условие для подключения США к "нормандскому формату". В Москве нервничают, что Америка станет на сторону Украины и будет давить на Москву.

В конце сентября Ермак заявил, что Украина ведет работу над тем, чтобы встреча лидеров "Нормандской четверки" состоялась еще при действующем канцлере Германии Ангеле Меркель – как одном из двух оставшихся у власти свидетелей заключения Минских соглашений.