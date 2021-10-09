Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Влада Події

Вікторія Нуланд їде з робочим візитом до Москви на три дні

Ірина Ковальчук
9 жовтня, 12:03
Мета візиту – зустріч з високопосадовцями

Вікторію Нуланд на наступному тижні чекають нелегкі переговори / Колаж "Сьогодні"

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд 11 жовтня відправиться з робочим візитом до Росії.

Про візит йдеться на сайті Державного департаменту США.

Реклама

Читайте також:

МЗС Росії повідомив, що помічниця державного секретаря США у справах Європи і Євразії пробуде в Москві три дні – з 11 по 13 жовтня.

Мета візиту

У повідомленні Держдепартаменту сказано, що мета візиту в Москву – зустріч з високопоставленими посадовими особами та іншими співрозмовниками для обговорення низки двосторонніх, регіональних і глобальних питань.

Реклама

Більш конкретних відомостей немає. Однак днем раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив по телефону з Вікторією Нуланд ситуацію навколо України. Зокрема, сторони торкнулися перспективи засідання "нормандського формату". Не виключено, що зараз йде підготовка до зустрічі "нормандської четвірки", що намагається прискорити Україна.

Читайте також:

Підготовка до "нормандського формату"

Реклама

Реклама