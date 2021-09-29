Три часа за закрытой дверью: чем закончилась поездка Эрдогана к Путину

После трех часов переговоров Эрдоган улетел, не сообщив о чем договорились / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
В Сочи завершились переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. Встреча продолжалась 2 часа 45 минут в закрытом для прессы режиме.
Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на слова пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
Что обсуждали
По имеющейся официальной информации во время переговоров:
- Эрдоган предложил Путину обсудить сотрудничество в сфере военно-промышленного комплекса;
- Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в тушении лесных пожаров, охвативших турецкие курорты этим летом;
- лидер Турции заметил, что урегулирование ситуации в Сирии находится в зависимости от взаимоотношений России и Турции. "Наши совместные шаги относительно сирийской проблематики имеют также большое значение. Мир в этом регионе зависит от российско-турецких отношений", – сказал Эрдоган.
- Путин отметил, что на фоне турбулентных процессов на мировом газовом рынке Турция благодаря газопроводу из России "чувствует себя абсолютно уверенно и стабильно".
- Путин предложил Эрдогану ревакцинироваться "Спутником V".
Двухсторонние отношения
Напомним, Эрдоган перед поездкой к Россию, где должен был заручиться новым газовым контрактом на выгодных условиях, разозлил Кремль высказываниям о непризнании аннексии Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это оставило неприятный след накануне его визита в Москву.
Накануне визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в РФ в Сирии турецкие военные обстреляли два российских вертолета, но, правда, сбить не удалось.