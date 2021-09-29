Три години за зачиненими дверима: чим закінчилася поїздка Ердогана до Путіна

Після трьох годин переговорів Ердоган полетів, не повідомивши про що домовилися / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У Сочі завершилися переговори президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана із президентом Росії Володимиром Путіним. Зустріч тривала 2 години 45 хвилин у закритому для преси режимі.

Про це повідомило агентство "Інтерфакс" із посиланням на слова прес-секретаря глави російської держави Дмитра Пєскова.

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Що обговорювали

За наявною офіційною інформацією під час переговорів:

Ердоган запропонував Путіну обговорити співпрацю у сфері військово-промислового комплексу;

Ердоган подякував Росії за допомогу в гасінні лісових пожеж, що охопили турецькі курорти цього літа;

лідер Туреччини зауважив, що врегулювання ситуації в Сирії залежить від взаємовідносин Росії та Туреччини. "Наші спільні кроки щодо сирійської проблематики мають також велике значення. Світ у цьому регіоні залежить від російсько-турецьких відносин", – сказав Ердоган.

Путін зазначив, що на тлі турбулентних процесів на світовому газовому ринку Туреччина завдяки газопроводу з Росії "почуває себе абсолютно впевнено та стабільно".

Путін запропонував Ердогану ревакцинуватися "Супутником V".

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Двосторонні відносини

Нагадаємо, Ердоган перед поїздкою до Росії, де мав заручитися новим газовим контрактом на вигідних умовах, розлютив Кремль висловлюванням про невизнання анексії Криму. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що це залишило неприємний слід напередодні його візиту до Москви.

Напередодні візиту турецького лідера Реджепа Тайіпа Ердогана до РФ у Сирії турецькі військові обстріляли два російські вертольоти. Але, правда, збити не вдалося.