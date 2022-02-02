Отказался от США и сменил имя: пять фактов, которые вы не знали о Борисе Джонсоне

Эпатажный политик Борис Джонсон приехал в Украину / Коллаж "Сегодня"

В Украину с визитом прибылпремьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Сразу с аэропорта он направился на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В первую очередь, политики обсуждали опасность вторжения в нашу страну войск агрессора. А также затронули перспективу союза Украины с Польшей и Британией.

Но чем известен господин Джонсон и стоит ли нам полагаться на его поддержку? Интересные факты об этой личности мы собрали в материале "Сегодня".

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Не британец Борис, а американец Алекс?

Политик родился 19-го июня 1964 года на Манхэттене в Нью-Йорке. При рождении мальчик получил сразу два гражданства — британское и американское. Но от последнего отказался в 2016-м, когда сел в правительственное кресло.

В Америке Джонсон провел только малые годы, вскоре его семья перебралась в Европу. Начальное образование будущий политик получил уже в Европейской школе Брюсселя, а продолжил обучение в подготовительной школе в Восточном Сассексе. Затем поступил в закрытый элитный Итонский колледж.

Именно там его начали называть Борисом, а не на американский манер Алексом. Ведь полное имя британского премьер-министра — Александр Борис де Пфеффель Джонсон. В детстве родные звали его просто Ал.

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Высшее образование Джонсон получил в одном из лучших учебных заведений — Оксфордском университете.

Студент Борис Джонсон / Фото: uznayvse

Политик голубых кровей

Как известно, в Британии царит монархия. И несмотря на то, что главе правительства не обязательно нужно родиться в Виндзорском замке, нынешний премьер-министр может тоже похвастаться своей родословной.

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Бабушка Бориса Джонсона по маминой линии Ивонн Эйлинн Уильямс — прямой потомок герцога Павла Вюртембергского, который является наследником последнего монарха Британии, родившегося за её пределами. Получается, что Джонсон — через несколько поколений правнук Георга II.

Высокопоставленные должности занимали и более близки родственники: прадед Джонсона служил министром иностранных дел в Османской империи, а дед защищал права человека в Европейской комиссии.

Следует добавить, что и родители главы правительства не простые фермеры. Отец работал во Всемирном банке и был членом Европарламента. Мама была художницей.

Борис Джонсон со своей матерью, которой не стало в сентябре прошлого года / Фото: Twitter \ grimmyyyyyy

Выгнали из газеты за фальсификацию

После университета Джонсон решил стал журналистом. У его семьи были связи, благодаря которым выпускник Оксфорда попал в редакцию The Times на позицию корреспондента-стажера. Но продержался там всего год. Его уволили за выдуманную цитату историка Колина Лукаса (а по совместительству — его крестного отца).

Но все не так плохо, как могло показаться. После инцидента начинающий медийщик некоторое время работал в газете Wolverhampton Express & Star. Потом его взяли корреспондентом The Daily Telegraph в Брюсселе, а по возвращении в Лондон молодого Джонсона повысили до главреда The Spectator. В кресле главного он и получил звание любимого автора Маргарет Тэтчер.

Британский премьер-министр начинал свою карьеру с журналистики / Фото: uznayvse

Британский почтальон Печкин

Будучи еще мэром Лондона (2008-2016) Джонсон запомнился своей страстью к двухколесному транспорту. Вместо того, чтобы добираться к работе на представительном автомобиле в сопровождении кортежа, он каждый день крутил педали. Таким образом тогдашний чиновник хотел на своем бороться с пробками.

При Джонсоне на улицах британской столицы появились велопрокаты, которые неформально назвали е его честь — Boris bikes или по-нашему "борисопеды".

Правда, после назначения политика на должность министра иностранных дел служба безопасности запретила ему беспечно кататься, развивая по ветру челку. Уж тем более Джонсон не пересел обратно на байк, получив статус премьер-министра.

Британский премьер-министр на "борисопеде" / Фото: Peter Nicholls REUTERS

Тот еще гуляка

Пока вся страна сидела на самоизоляции, 20 мая 2020-го в резиденции премьер-министра в Лондоне чиновники спокойно чилили, не соблюдая социальную дистанцию. Это раскрылось аж через полтора года. В декабре 2021-го года журналисты The Guardian обнародовали фото с вечеринки.

После снимка, на котором премьер-министра подловили отдыхающим с женой и коллегами в саду офиса правительства по адресу Даунинг-стрит, 10, разразился огромный скандал. СМИ начали предоставлять новые факты о подобных регулярных гуляниях для чиновников.

Джонсон с женой и коллегами спокойно отдыхают в разгар локдауна / Фото: Paul Brand

В итоге, политик отделался отговорками. Якобы он думал, что пришел на рабочее мероприятие. Из-за опрометчивого кутежа его рейтинг моментально рухнул, люди начали выходить на мирные акции, а аппарат британского правительства начал расследование дела, чтобы выявить нарушения антиковидного законодательства и решить, какие меры следует принять.