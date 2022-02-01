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Президент Украины Владимир Зеленский назвал две задачи нового союза Украины, Польши и Великобритании.

Об этом он рассказал на брифинге после переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном

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Джонсон прибыл в Киев обсудить помощь Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прилетел в Киев, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским военную агрессию России против Украины. Кроме того, Великобритания анонсировала выделение Украине 88 млн фунтов стерлингов в поддержку энергетической независимости.

Визит также связан с новым алльянсом Украины с Великобританией и Польшей. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде.