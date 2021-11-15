Елена Шуляк возглавила партию "Слуга Народа"

Партия не предложила другой кандидатуры кроме Елены Шуляк / Коллаж "Сегодня"

15 ноября провластная партия "Слуга народа" выбрала себе нового лидера, вместо назначенного в прошлом месяце первым вице-спикером Верховной РадыАлександра Корниенко. Без какой-либо другой альтернативы партия проголосовала за предложенную руководством кандидатуру Елены Шуляк.

Об этом сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.

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Программа Шуляк

В своей речи после избрания Елена Шуляк презентовала принципы работы на должности главы партии "Слуга народа". В ближайшее время будет утверждена новая редакция устава и обновлена программа партии. Предлагается создать:

Президиум Политсовета для оперативного принятия решений по текущим вопросам.

Дисциплинарный совет, который будет рассматривать вопросы скандалов членов партии на всех уровнях.

"Наша команда перешла экватор каденции, у нас есть опыт, мы научились работать с местным самоуправлением, реализовывать ключевые реформы", – заявила Шуляк.

Без альтернативы