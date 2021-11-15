Елена Шуляк возглавила партию "Слуга Народа"

Партия не предложила другой кандидатуры кроме Елены Шуляк / Коллаж "Сегодня"
15 ноября провластная партия "Слуга народа" выбрала себе нового лидера, вместо назначенного в прошлом месяце первым вице-спикером Верховной РадыАлександра Корниенко. Без какой-либо другой альтернативы партия проголосовала за предложенную руководством кандидатуру Елены Шуляк.
Об этом сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.
Программа Шуляк
В своей речи после избрания Елена Шуляк презентовала принципы работы на должности главы партии "Слуга народа". В ближайшее время будет утверждена новая редакция устава и обновлена программа партии. Предлагается создать:
- Президиум Политсовета для оперативного принятия решений по текущим вопросам.
- Дисциплинарный совет, который будет рассматривать вопросы скандалов членов партии на всех уровнях.
"Наша команда перешла экватор каденции, у нас есть опыт, мы научились работать с местным самоуправлением, реализовывать ключевые реформы", – заявила Шуляк.
Без альтернативы
- Как ранее писали СМИ, Шуляк изначально называлась в качестве кандидатуры на пост лидера партии. Причин такого выбора было несколько. Одна из них – чтобы политическим оппонентам "было неудобно с ней воевать на эфирах", а вторая – необходимость обновить команду.
- Также выбор кандидатуры Шуляк объяснили ее качествами: "активная, опытный менеджер, может руководить и медийно отрабатывать. И нет "шлейфа", который у Корниенко накопился за три года".
- Елена Шуляк родилась 24 января 1976 года в Киеве.
- Она окончила Национальный транспортный университет (специальность "Экономика и управление в строительстве"), Международный институт менеджмента (получила степень МВА), КНУ имени Тараса Шевченко (специальность "Психология").
- С 2007 по 2014 год занимала должность гендиректора компании "Midland Development Ukraine". Потом открыла аудиторскую фирму "Стандарт".
- Она прошла в парламент как 13-й номер в списке "Слуги народа".
- До сегодняшнего дня она была заместителем главы Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
- Была членом временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.
- Заместитель члена Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее ЕС – Восточные соседи (ПА ЕВРОНЕСТ).