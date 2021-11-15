Олена Шуляк очолила партію "Слуга Народу"

Партія не запропонувала іншої кандидатури окрім Олени Шуляк / Колаж "Сьогодні"

15 листопада провладна партія "Слуга народу" обрала нового лідера, замість призначеного першим віцеспікером Верховної Ради Олександром Корнієнко. Без жодної іншої альтернативи партія проголосувала за запропоновану керівництвом кандидатуру Олени Шуляк.

Про це повідомила речник партії Юлія Палійчук.

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Програма Шуляк

У промові після обрання Олена Шуляк презентувала принципи роботи на посаді голови партії "Слуга народу". Найближчим часом буде затверджено нову редакцію статуту та оновлено програму партії.

Пропонується створити:

Президію Політради для оперативного ухвалення рішень з поточних питань.

Дисциплінарну раду, яка розглядатиме питання скандалів членів партії на всіх рівнях.

"Наша команда перейшла екватор каденції, у нас є досвід, ми навчилися працювати з місцевим самоврядуванням, реалізовувати ключові реформи", – заявила Шуляк.

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Без альтернативи