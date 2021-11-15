Олена Шуляк очолила партію "Слуга Народу"

Партія не запропонувала іншої кандидатури окрім Олени Шуляк / Колаж "Сьогодні"
15 листопада провладна партія "Слуга народу" обрала нового лідера, замість призначеного першим віцеспікером Верховної Ради Олександром Корнієнко. Без жодної іншої альтернативи партія проголосувала за запропоновану керівництвом кандидатуру Олени Шуляк.
Про це повідомила речник партії Юлія Палійчук.
Програма Шуляк
У промові після обрання Олена Шуляк презентувала принципи роботи на посаді голови партії "Слуга народу". Найближчим часом буде затверджено нову редакцію статуту та оновлено програму партії.
Пропонується створити:
- Президію Політради для оперативного ухвалення рішень з поточних питань.
- Дисциплінарну раду, яка розглядатиме питання скандалів членів партії на всіх рівнях.
"Наша команда перейшла екватор каденції, у нас є досвід, ми навчилися працювати з місцевим самоврядуванням, реалізовувати ключові реформи", – заявила Шуляк.
Без альтернативи
- Як раніше писали ЗМІ, Шуляк від самого початку називалася як кандидатура на посаду лідера партії. Причин цього вибору було кілька. Одна з них – щоби політичним опонентам "було незручно з нею воювати на ефірах", а друга – необхідність оновити команду.
- Також вибір кандидатури Шуляк пояснили її якостями: "активна, досвідчена менеджерка, може керувати і медійно відпрацьовувати. І немає "шлейфу", який у Корнієнка накопичився за три роки".
- Олена Шуляк народилася 24 січня 1976 року у Києві.
- Вона закінчила Національний транспортний університет (спеціальність "Економіка та управління у будівництві"), Міжнародний інститут менеджменту (отримала ступінь МВА), КНУ імені Тараса Шевченка (спеціальність "Психологія").
- З 2007 до 2014 року обіймала посаду гендиректора компанії "Midland Development Ukraine". Згодом відкрила аудиторську фірму "Стандарт".
- Вона пройшла до парламенту як 13-й номер у списку "Слуги народу".
- До сьогодні вона була заступником голови Комітету Верховної Ради України з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
- Була членом тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.
- Заступник члена Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї ЄС – Східні сусіди (ПА ЄВРОНЕСТ).