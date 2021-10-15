"Два телефонных звонка и войны нет": Арестович рассказал о тактике возвращения Донбасса

Арестович считает, что двумя звонками Путина можно закончить войну на Востоке Украины / Коллаж "Сегодня"
Ключ от разрешения ситуации с войной на Донбассе и деоккупацией Крыма в голове одного человека и решить эту проблему можно всего за минуту.
Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович на телеэфире телеканала "Украина 24" в телепрограмме "Народ против".
Отрезвляющая реальность
"Мы и наши международные партнеры сразу дали – очень давно – оценку, что ключ – в голове одного человека (зовут его Владимир Путин), а решение – в Кремле. Вопросы войны на Донбассе и деоккупации Крыма могут произойти за одну минуту. Два телефонные звонка Путина и все – войны нет, начинается процесс деоккупации. Один-единственный человек решает это все", — заявил Арестович во время телеэфира.
"Нормандский формат"
Алексей Арестович подтвердил информацию, что Офис президента Украины активно занимается продвижением встречи в "нормандском формате". Но, как и следовало ожидать, все тормозит российская сторона.
"Судьбу этих переговоров определяют два фактора. Первый – это визит Нуланд в Москву и переговоры по этому поводу, т.е. речь идет о возможном возвращении США в том или ином варианте в "нормандский формат", который якобы обсуждается. Эти консультации происходят совместно с Украиной... Второй – это то, что формально стороны – МИД Германии и Франции – анонсируют встречу на уровне министров иностранных дел. Т.е. какой-то трек идет и мы можем сказать, что по крайней мере Франции, Германии и Украине такая встреча нужна. И если посмотреть с точки зрения, что россияне нам отказывают в адекватности нашего руководства страны и стране отказывают как системе, которая хочет "договариваться на российских условиях", мы можем сказать, что отказали РФ и руководству РФ еще раньше", – отметил Арестович.
Вокруг встречи
- Украина ожидала, что будет обсуждаться перспектива заседания "нормандского формата" во время визита в Москву Виктории Нуланд 11-13 октября.
- В начале сентября Андрей Ермак заявил, что Соединенные Штаты готовы участвовать в "нормандском формате" по Донбассу и сделать все, что возможно, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить безопасность.
- В июле президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы видеть США в "нормандском формате", но не исключил, что американцы могут помочь в урегулировании конфликта и в параллельном формате.
- При этом ранее в России назвали условие для подключения США к "нормандскому формату". В Москве нервничают, что Америка станет на сторону Украины и будет давить на Москву.
- В конце сентября Ермак заявил, что Украина ведет работу над тем, чтобы встреча лидеров "Нормандской четверки" состоялась еще при действующем канцлере Германии Ангеле Меркель – как одном из двух оставшихся у власти свидетелей заключения Минских соглашений.
- По данным на 13 октября, лидеры стран "нормандского формата" не смогли согласовать проведение саммита по Донбассу. Договоренности по итогам встречи двухлетней давности в Париже не выполнены.