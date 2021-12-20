Дуда назвал условие, как угомонить Путина

Анджей Дуда (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что выступает против любой политики уступок в отношении РФ. По его словам, уступить должна Россия, она "должна сделать шаг назад".
Об этом польский лидер сказал на брифинге с президентами Украины и Литвы.
"Мы не должны позволить не только нападение, но и сделать все, чтобы предотвратить такую атаку. Я против любой политики уступок в отношении РФ... Мы должны требовать серьезный шаг назад от России, только такая позиция может предотвратить конфликт", – сказал Дуда.
ЕС и США поддерживают Украину
- Новый министр обороны Германии Кристине Ламбрехт предложила ужесточить санкции против РФ. По ее словам, в случае российского вторжения в Украину главной целью для западных санкций должен стать лично президент РФ Владимир Путин. Также ограничения должны будут введены против его ближайшего окружения.
- США подготовили большой пакет санкций, который должен охладить желание Кремля вторгнуться на территорию Украины. Там существует и предложение отключить РФ от платежной системы SWIFT.
- Кроме того, Европейский Союз готов усилить санкции против России, а также принять беспрецедентные меры с серьезными последствиями для РФ. Глава ЕК напомнила, что ЕС и страны G7 ранее дали ясно понять, что "любые дальнейшие агрессивные действия против Украины будут дорого стоить России".