Доигрался! США готовят Путину санкции "авансом" за Украину – CNN

Американские сенаторы пошлют Путину "сигнал" начет Украины. Коллаж "Сегодня"

Комитет Сената США по международным отношениям готовит новые санкции против России, чтобы защитить Украину. Некоторые санкции могут быть введены заранее, а другие вступят в силу в случае открытого вторжения.

Сенатор-демократ Боб Менендес и его коллега-республиканец Джим Риш 30 января выразили уверенность в том, что когда Сенат вернется с перерыва, они добьются двухпартийного соглашения по санкциям против России, сообщает CNN.

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"Мы работали добросовестно. Мы учитывали разные точки зрения, и мы полны решимости совместно, на двухпартийной основе, защищать Украину и посылать (президенту России Владимиру) Путину сигнал: это будет прямо и последовательно", – отметил Менендес.

Сенатор Боб Менендес

По его словам, некоторые санкции могут быть введены заранее, а другие вступят в силу, если Россия вторгнется в Украину.

"Есть некоторые санкции, которые действительно могут быть введены заранее из-за того, что Россия уже сделала. Кибератаки на Украину, операции под чужим флагом, попытки подорвать украинское правительство внутри страны – это лишь некоторые примеры санкций, которые могут быть введены сейчас", – пояснил сенатор-демократ.

При этом Менендес пригрозил Кремлю "разрушительными санкциями, которые в конечном итоге сокрушат российскую экономику", и продолжением поставок летального вооружения Украине..

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Как отметил сенатор, "Путин должен решить, сколько мешков с трупами российских сыновей вернется в Россию". Он пообещал, что "летальная помощь будет доставлена, несмотря ни на что".

Республиканец Джим Риш добавил, что основным камнем преткновения в переговорах о пакете экономических санкций остается газопровод "Северный поток-2".

Какие еще санкции грозят России

Запад рассматривает различные санкции против России в случае, если она продолжит свою агрессию в отношении Украины.

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В частности, Россию могут отключить от платежной системы SWIFT.

Кроме того, США также подготовили серьезный пакет санкций на случай военного вторжения в Украину.

Белый дом рассматривает вариант эмбарго на оборонные технологии американского производства.

Кроме того, президент США Джо Байден не исключил введения санкций в отношении президента России Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что введение санкций может вызвать разрыв отношений Москвы и Вашингтона. Он также выступает против того, что Запад связывает запуск "Северного потока – 2" с вопросами безопасности в Европе.