"Медвежья услуга" Данилова: почему Зеленскому не нужна президентская республика

Заявление Данилова (в кружочке) Зеленскому только на руку. Коллаж "Сегодня"

Главе государства Владимиру Зеленскому нет смысла менять форму правления в Украине с парламентско-президентской на президентскую, поскольку у него в руках и так сосредоточена полная власть, но имеет меньшую личную ответственность за провалы. Об этом идет речь в нашей статье.

Политолог Вадим Карасев объяснил "Сегодня", что Зеленскому изменение модели власти сегодня не нужно, поскольку у него есть монобольшинство в Раде, представители в Кабмине. Более того, если бы в Украине существовала форма президентской республики, за все провалы Кабмина официально отвечал бы Зеленский.

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"Зачем президенту нести ответственность за проблемы с ЖКХ, пенсиями и другими социальными вопросами? Для этого есть громоотвод – премьер-министр, которого в любой момент можно уволить", – говорил эксперт.

По его словам, Данилов, сделав громкое заявление, оказал Зеленскому "медвежью услугу".

"Тот случай, когда человек без соответствующего образования или опыта делает абсурдные заявления. Власть президента сегодня не менее сильна, чем она была бы в президентской республике, при этом у главы государства меньше ответственности", – подчеркнул Карасев.

Парламентско-президентская республика