"Что за мазохизм?" Зеленский потребовал от Москвы действий

Президент Украины Владимир Зеленский ждет от Росси конкретных действий / Фото: Коллаж: Сегодня

В Москве постоянно говорят о том, что выступают за урегулирование ситуации на Донбассе мирным путем, но дальше слов дело не заходит. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала Украина 24, отвечая на вопросы журналистов.

"Если Россия говорит, что не собирается нападать и выступает за минские соглашения, то она может показывать шаги, которые подтверждают эти слова. Зачем такое количество войск, зачем учения именно тут? Это риски, на которые все реагируют, это опасно. Может быть провокация, даже если ты не собираешься воевать. Зачем это делать, что это за мазохизм, что это за удовольствие? В чем смысл? Чтобы положить нашу экономику? Это невозможно. Если есть вопросы – давайте обсуждать. Зачем предлагать то, что не будет иметь результата?" – сказал он.

Также он отметил, что Украина уже 8 лет живет в состоянии войны, и чтобы решить эту проблему, он готов стучать во все двери и предлагать различные варианты для урегулирования ситуации на Донбассе.

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"Я бы не хотел, чтобы Украина была результатом договоренностей Путина и Байдена. Байден обещал, что ничего за спиной Украины решаться не будет, и я верю, что так и есть, Байден ничего не должен Украине, я его не критикую. Мы хотим остановить войну, мы в этом живем 8 лет… Но я, как президент, должен стучать во все двери и предлагать разные площадки обсуждения. Я хочу верить, что Байден может сделать так, что будет площадка США – Украина – Россия. Я верю, что он может нам помочь", – отметил Зеленский.

РФ выдвигает требования, но сама не выполняет "Минск"

Из Москвы постоянно доносятся обвинения, мол, Украина не выполняет договоренности по Донбассу – и так уже не первый год. Но на самом деле оккупанты еще не соблюдали полностью ни одного перемирия за все годы войны – на фронте как стреляли боевики, так и продолжаются бои.

Отметим, что Россия требует от Украины проведения выборов под дулами автоматов и особого статуса для ОРДЛО, но при этом сама не выполняет даже первых пунктов "Минска" – прекратить стрельбу и уйти с Донбасса.

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Ранее Кулеба говорил, что Россия хоронит Минские соглашения, назвал главную цель Кремля.

Украина вовлекает в переговоры другие страны