Что ест Саакашвили? Грузинские тюремщики опубликовали фото и видео с питанием политика

Тюремщики показали

Пенитенциарная служба Грузии опубликовала видеозапись с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, а также фото баночек из-под детского питания, употребленных, по утверждению, арестованным политиком.

Записи размещены в Facebook Пенитенциарной службы.

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На видео Саакашвили, под присмотром медиков, употребляет пищу из маленькой баночки. Видео состоит из нескольких фрагментов, датированных от 1 до 3 ноября. Экс-президент Грузии на записях в разной одежде.

"Из-за высокого общественного интереса публикуем некоторые факты приема пищи Михеила Саакашвили. Это видео четко показывает, как заключённый Михеил Саакашвили получает еду и натуральные соки в разное время суток. Публикуем также фото продукции, полученной Михеилом Саакашвили", – говорится в сообщении.

В следующей записи в Facebook показаны пустые баночки, по утверждению, оставшиеся после приема пищи политиком.

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Голодовка Саакашвили