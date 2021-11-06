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Что ест Саакашвили? Грузинские тюремщики опубликовали фото и видео с питанием политика

Светлана Москаленко
6 ноября, 21:26
Утверждается, что экс-президент Грузии употребляет детское питание и натуральные соки

Тюремщики показали

Пенитенциарная служба Грузии опубликовала видеозапись с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, а также фото баночек из-под детского питания, употребленных, по утверждению, арестованным политиком.

Записи размещены в Facebook Пенитенциарной службы.

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На видео Саакашвили, под присмотром медиков, употребляет пищу из маленькой баночки. Видео состоит из нескольких фрагментов, датированных от 1 до 3 ноября. Экс-президент Грузии на записях в разной одежде.

"Из-за высокого общественного интереса публикуем некоторые факты приема пищи Михеила Саакашвили. Это видео четко показывает, как заключённый Михеил Саакашвили получает еду и натуральные соки в разное время суток. Публикуем также фото продукции, полученной Михеилом Саакашвили", – говорится в сообщении.

В следующей записи в Facebook показаны пустые баночки, по утверждению, оставшиеся после приема пищи политиком.

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Голодовка Саакашвили

  • Утром 5 ноября адвокат политика заявил, что голодовка продолжается и из-за нее у бывшего президента Грузии начались провалы в памяти. Саакашвили голодает уже 37 дней.
  • Ранее сообщалось, что за время отказа от всей пиши Саакашвили сильно похудел и у него ухудшилось состояние здоровья. Ему даже понадобилось прямо в СИЗО переливание крови.
  • Его сторонники также говорили, что у него отказывают внутренние органы.
  • 27 октября Саакашвили в очередной раз отказался от перевода в тюремную больницу.
  • После заявлений властей, что Саакашвили получает пищу, экс-президент заявил, что отказывается от всех витаминов и других препаратов, назначенных протоколом лечения.