"Чертовски агрессивные санкции": что приготовили России в Белом доме

Белому дому уже есть с чем выходить к Владимиру Путину / Коллаж "Сегодня"

Перед беседой президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным 7 декабря американская сторона разработала нешуточный пакет санкций, который должен охладить желание Кремля вторгнуться на территорию Украину.

Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц, которые участвуют в разработке этого пакета.

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"Чертовские санкции"

"Официальные лица США в настоящее время взвешивают широкий спектр санкций против России, призванных удержать президента России Владимира Путина от вторжения в Украину. Они включают новые ограничения против ближайшего окружения Путина и энергетических компаний, а также один потенциальный "ядерный вариант" – отключение России от международной платежной системы SWIFT", – передает телеканал.

Новые санкции также могут быть применены в отношении суверенного долга России.

Сообщается, что, вероятно, санкции будут введены и против ведущих российских олигархов с тем, чтобы ограничить их возможности путешествовать и потенциально перекрывая доступ к американским банковским системам и системам кредитных карт.

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Сейчас идет согласование этого пакета с европейскими партнерами США, поскольку они имеют более тесные экономические связи с Россией. Тем не менее стороны готовы принять такой пакет санкций, чтобы он нанес более эффективный удар по экономике РФ.

"Мы составили чертовски агрессивный пакет", – сказал высокопоставленный чиновник США журналистам CNN. Он также предупредил Россию, что если она вторгнется в Украину, США и Европа вместе введут худшие экономические санкции, которые когда-либо применялись к странам, кроме Ирана и Северной Кореи.

В ожидании переговоров