Будут новые выборы? Что не так с победой Терехова в Харькове

Победа на выборах мэра Харькова Игоря Терехова оказалась не такой уже безоговорочной. Фото: коллаж "Сегодня"
На выборах мэра Харькова в первом же туре победил кандидат от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков!" Игорь Терехов. Однако ряд общественных организаций и главный конкурент победителя Михаил Добкин заявили о фальсификациях и нарушениях, потребовав отменить итоги выборов. Сайт "Сегодня" выяснил, в чем обвиняют избранного мэра и будут ли в Харькове перевыборы.
Фальсификации протоколов
Первой с жалобами на нарушения и с просьбой отменить итоги выборов в городскую Территориальную избирательную комиссию Харькова (ТИК) обратилась гражданская сеть ОПОРА. Об этом сообщил координатор организации в Харьковской области Николай Зинченко на своей странице в Facebook.
По его словам, наблюдатели обнаружили фальсификации протоколов о подсчете голосов на 10 участках в Новобаварском и Основянском районах города. В результате фальсификации количество голосов за кандидатов Константина Немичева и Александра Скорика уменьшилось на 160 и 237 соответственно, а за Терехова увеличилось на 397 голосов.
Также наблюдатели организации выявили ряд нарушений, среди которых:
- выдача бюллетеней без паспорта;
- использование админресурса;
- подкуп избирателей;
- контроль за волеизъявлением граждан;
- попытки воспрепятствовать доступу наблюдателей на подготовительные заседания ТИК и к контролю подсчета голосов;
- агитация в день голосования;
- несоблюдение законной процедуры подсчета голосов.
Всего наблюдатели ОПОРЫ выявили и верифицировали 311 нарушений.
Билеты в Зоопарк, iPhone и дешевая гречка
Общественное движение "ЧЕСТНО" также обнаружило нарушения на выборах мэра Харькова. Активисты организации заметили, что сотрудники штаба Терехова поощряли молодых избирателей билетами в Зоопарк и обещали подарить смартфоны iPhone. Для старшей аудитории были организованы ярмарки с дешевой гречкой.
"Такая мобилизация явки происходит тогда, когда штаб, владеет информацией, что избиратель, который нужен для преодоления 50% барьера, не появился", – отметили в "ЧЕСТНО".
Затягивание подсчета голосов
Также в организации рассказали, что на выборах была низкая явка избирателей, но подсчет голосов умышленно затягивали, чтобы "истощить членов комиссии".
"Когда членов ТИК маринуют несколько суток – они становятся менее внимательными и более компромиссными", – объяснили в организации.
Добкин идет в суд
О фальсификациях заявил и главный конкурент Терехова на выборах – экс-глава Харьковской ОГА, бывший народный депутат Украины ("Оппозиционный блок") Михаил Добкин.
"Я иду в суд. У нас, у всех харьковчан, при Терехове уже второй раз нагло украли право избирать себе мэра города, которого мы сами хотим. И тут уже дело принципа", – написал Добкин в своем Instagram.
По словам Добкина, юристы его партии "Наш Дом – Харьков" изучают ситуацию, чтобы оспорить незаконные действия оппонентов, которые могут свидетельствовать о работе "сетки" по подкупу избирателей в пользу кандидата от власти.
Что говорят в штабе Терехова
В свою очередь, представитель штаба Игоря Терехова, глава городской организации "Блок Кернеса – Успешный Харьков!" Виктория Китайгородская заявила, что грубых нарушений в день выборов не было, а наблюдатели ОПОРЫ на избирательных участках отсутствовали.
"Вызывает удивление, каким образом ОПОРА получила копии протоколов, поскольку на избирательных участках не было их представителей. Об этом свидетельствуют журналы регистраций", – сказала она.
Китайгородская также объяснила слишком длительный процесс подсчета голосов – требованием кандидатов-конкурентов Терехова, а все обвинения в фальсификациях назвала провокацией.
Сам Терехов от комментариев воздержался.
"Спасибо! Харьков!" – написал он на своей странице в Facebook.
Низкая явка может свидетельствовать о фальсификациях
Политолог Янина Соколовская отмечает, что о главной причине фальсификаций на выборах мэра Харькова может свидетельствовать низкая явка избирателей.
"Перед выборами данные соцопросов показывали, что за Терехова якобы готовы отдать голоса около 50% харьковчан. Но такие цифры озвучивались из прогнозируемой явке избирателей – более 90%. На выборы пришли около 30%, а в результате Терехов получил еще больше голосов, чем ожидалось. Думаю, тут могли быть фальсификации и использование админресурса", – говорит "Сегодня" эксперт.
Слишком большой отрыв
В то же время политолог Игорь Петренко отмечает, что небольшая явка избирателей характерна для местных выборов.
"На выборах мэров всегда явка ниже, чем на выборах нардепов или президента. К тому же, многие не пошли на выборы из-за коронавируса", – говорит нам Петренко.
Он также отмечает, что нарушения на выборах если и были, то не сильно повлияли на результат голосования.
"Экзитполы показывали, что Терехов лидирует. Возможно, без нарушений, он бы получил меньший процент поддержки, но вряд ли критический. Отрыв от конкурентов у Терехова был слишком большой", – говорит Петренко.
Будут ли перевыборы
Адвокат Иван Либерман считает, что нужно проверить, насколько значительны нарушения и не повлияли ли они на исход выборов.
"В правоохранительные органы и в суд поступило большое количество заявлений и жалоб о нарушениях. Принуждение к голосованию, нарушение избирательного права, фальсификации подсчета голосов, подкуп избирателей и многое другое. Большая концентрация таких заявлений говорит о том, что нарушения могли повлиять на результат выборов", – говорит "Сегодня" Либерман.
Адвокат также добавил, что, если подтвердятся факты злоупотребления властью, это негативно отразится на имидже Харькова и Украины, в целом.
"Если выборы признают нелегитимными, это вызовет негатив у наших западных партнеров. Поэтому, чтобы показать всем, что Украина демократическая страна", – подытожил Либерман.
Как прошли выборы
- Вечером 1 ноября городская ТИК объявила, что на внеочередных выборах мэра Харькова победил действующий и.о. городского головы Игорь Терехов. Он получил 50,66% голосов избирателей.
- Кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин признал свое поражение на выборах. Соответствующее заявление политик сделал в своем телеграм-канале.
- Позже ТИК заявила, что при объявлении результатов голосования с победой Терехова произошла ошибка в части голосов, поданных за лидера местного отделения политической партии "Национальный корпус" Константина Немичева.
- Тут уже и Добкин заявил, что не соглашается с результатами выборов и буде обращаться в суд.