Будет сильный ответ! Зеленский возвращается в Киев из-за покушения на Шефира

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал покушение на своего советника Сергея Шефира. Сразу после выступления на Генассамблее ООН он вернется в Украину.

Соответствующее видеообращение президент опубликовал в Telegram.

"Кто за этим стоит, скажу откровенно, не знаю пока. Какие это силы, могут быть внутренние, могут быть внешние, но силами не считаю их, потому что передавать мне привет выстрелами из леса по автомобилю моего друга – это слабость, а вот ответ будет сильным. На прочность нашей команды это не повлияет, на тот курс, который я выбрал со своей командой – к изменениям, к детенизации нашей экономики, к борьбе с криминалитетом, большими, влиятельными финансовыми группами. Это никак не влияет, а даже наоборот. Потому что этот мандат, мандат на изменения, мне дал народ Украины", – сказал Зеленский.