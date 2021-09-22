"Автоматная очередь прошила автомобиль". Венедиктова о покушении на первого помощника Зеленского

Стреляли по машине Сергея Шефира из автоматического оружия калибра 7,62, осуществили около 10 выстрелов

Под Киевом чуть не убили Сергея Шефира, его водитель ранен / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области обстреляли авто первого помощника Президента Украины Сергея Шефира. Это произошло на автодороге между селами Лесники и Ходосовка.

Этот факт подтвердила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

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"Я подтверждаю факт – действительно неустановленные лица расстреляли авто Сергея Шефира. Намерения у них, судя по всему, были серьезные – автоматная очередь прошила автомобиль", – написала она.

По предварительной информации, стреляли из автоматического оружия калибра 7,62, осуществили около 10 выстрелов.

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"В результате ранен водитель, которого сейчас госпитализировали… Прошу не спекулировать на этой теме и не заниматься выдумками. Правоохранители делают все возможное с целью установления лиц злоумышленников и их задержание, конечно", – добавила Венедиктова.

Работает следственно-оперативная группа. Начато производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).

Что известно о Сергее Шефире?

Сергей Шефир – первый помощник президента Украины Владимира Зеленского, сценарист, продюсер.

Начинал свой творческий путь с игр КВН в Кривом Роге.

Осенью 1995 года Шефир пригласил Зеленского в команду "Запорожье — Кривой Рог — Транзит".

В 2003 году лидеры команды "95 квартал" — братья Шефиры и Владимир Зеленский — приняли решение о создании собственной медиакомпании. Так появилась "Студия Квартал-95".

21 мая 2019 года Зеленский назначил Шефира первым помощником президента Украины. Его задача на этом посту заключается в организации ежедневной работы главы государства.

Шефира считают одним из самых близких людей президента.

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Напомним, ранее на Гаити застрелили президента Жовенеля Моиза. Он получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию.